Когда пёс – лучшая няня. Родители разрешили питомцам присмотреть за детьми и не пожалели

Домашние питомцы – это члены семьи. И когда у пары появляется ребенок, то еще одной няней может стать четвероногий друг.

Малыши с удовольствием поддерживают питомцев и разрешают себя воспитывать. А собаки не против, чтобы дети поиграли с ними.

Питомцы качают колыбельки, приносят малышам поесть, а также делят с ними игрушки.

Подборку забавных роликов с собаками и детьми собрали на YouTube-канале «Fun and Fails». Посмейтесь и вы.