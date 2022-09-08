Употребление двух и более чашек черного чая в день – залог долголетия

Чашка теплого чая в любимой кружке, кажется, может исцелить душу, а новое исследование показало, что чай может быть полезным ещё и для тела. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Annals of Internal Medicine, употребление двух и более чашек чёрного чая уменьшает риск смерти. Как сообщает CNN Health, в исследовании приняли участие почти 500 000 мужчин и женщин в возрасте от 40 до 69 лет, чьи данные имеются в британском биобанке, и были поданы в период с 2006 по 2010 год. В биобанке хранится подробная генетическая и медицинская информация о человеке. Согласно исследованию, база данных включала информацию, которую участники сами сообщили о своих привычках употребления чая, частоте и о том, что они добавляли в свою чашку с чаем.

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Некоторые участники вообще не пили чёрный чай, но так как данные поступили из Соединенного Королевства, было также много людей, которые пили его регулярно, а некоторые выпивали до 10 чашек в день, об этом сообщила ведущий автор исследования Маки Иноуэ-Чой, эпидемиолог из Национального института рака в США. Следующий опрос биобанк провел примерно через 10 лет после первоначального. Исследователи обнаружили, что люди, которые выпивали две и более чашек чая в день в течение этого периода, согласно исследованию, имели меньшую вероятность смерти от таких причин, как сердечно-сосудистые заболевания, ишемическая болезнь сердца и инсульт. По словам Говарда Сессо, адъюнкт-профессора медицины Гарвардской медицинской школы и младшего эпидемиолога Бригама и женской больницы в Бостоне, исследование представляет собой интересный взгляд на привычку чаепития, но впереди ещё много работы, прежде чем можно будет рекомендовать изменения в рационе питания. Сам Сессо не принимал участия в исследовании. «Авторы пытались контролировать и другие факторы в рационе питания. Те, кто пьет чай, и те, кто не пьет чай, отличаются ещё и другими привычками в рационе, которые, вероятно, могли ослабить полученные результаты. Нам нужно больше клинических испытаний, проверяющих пользу потребления чая», – сказал Сессо.

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А как насчет молока и сахара? Для многих любителей чая процесс его приготовления имеет важное значение. Какой температуры должна быть вода? Принимать ли его чёрным или добавлять молоко? Сахар? И сколько его можно добавить? Если вы не любите пить чёрный чай без добавок, не волнуйтесь. Согласно исследованию, у тех, кто добавлял молоко или сахар, не было значительного снижения пользы для здоровья. Однако это не означает, что это самый здоровый способ пить чай. Иноуэ-Чой сказала, что эксперты в области здравоохранения настоятельно рекомендуют ограничить потребление сахара и насыщенных жиров, таких как те, что содержатся в молоке. Нужно ли изменить свои привычки употребления чая? Несмотря на то, что на основании проведенных исследований трудно говорить наверняка, Иноуэ-Чой сказала, что есть несколько веских причин, по которым чёрный чай может быть таким полезным. «Существует множество механизмов воздействия чёрного чая на организм. Чай богат биологически активными соединениями, которые обладают потенциалом для уменьшения окислительного стресса и воспалений. Это могло бы защитить от таких заболеваний, как рак и болезни сердца», – пояснила женщина. В мире было проведено множество исследований о пользе зеленого чая для здоровья.

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