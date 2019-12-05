Что стало с Мэлсом из «Стиляг»? В новом фильме Антон Шагин сыграет декабриста Рылеева

В конце декабря в прокат выйдет фильм «Союз спасения». Одну из главных ролей сыграет Антон Шагин, известный по кинокартине «Стиляги».

Фильм расскажет историю восстания декабристов. Сначала всё начинается радужно: победа над Наполеоном, Россия стала могущественной державой, жители которой верят, что свобода, равенство и братство уже вот-вот наступит. Чем всё закончится – узнаем после выхода кинокартины на экраны.

Новый взгляд на историю декабристов читайте здесь.

В главных ролях Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Павел Прилучный, Иван Янковский, Антон Шагин и другие. Кстати, для многих стало неожиданностью, что Мэлс из «Стиляг» примерит на себя роль декабриста, однако поклонники Шагина с нетерпением ждут его появления в новом амплуа.

«Мой герой – не памятник, он в первую очередь человек со своей болью, семьянин», – охарактеризовал артист своего персонажа – Кондратия Рылеева.

Мы решили узнать, как менялись образы Шагина в кинематографе с момента его появления в «Стилягах» 11 лет назад.