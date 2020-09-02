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Умерла Ирина Печерникова. Как менялась актриса за время своей карьеры

02 сентября 2020 09:58
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Новости России. 2 сентября известной актрисе Ирине Печерниковой могло бы исполнится 75 лет. Но артистка не дожила всего один день, она ушла из жизни 1 сентября. О смерти Ирины на своей странице в Facebook сообщил Ефим Шифрин.

«Еще одна утрата уходящего дня. Умерла Ирина Печерникова», – говорится в сообщении.

За время своей карьеры Печерникова сыграла множество ролей в театре, а также снялась в нескольких десятках кинокартин. Ещё один фильм с её участием – «Земля Эльзы» – скоро выйдет на экраны. А вы помните, с чего актриса начинала и как она менялась?

Умерла Ирина Печерникова. Как менялась актриса за время своей карьеры -1

Фото: Кино-театр.ру

Умерла Ирина Печерникова. Как менялась актриса за время своей карьеры -3

Фото: кадр из фильма «Доживём до понедельника»

Умерла Ирина Печерникова. Как менялась актриса за время своей карьеры -5

Фото: кадр из фильма «Первая любовь»

Умерла Ирина Печерникова. Как менялась актриса за время своей карьеры -7

Фото: кадр из фильма «Открытие»

Умерла Ирина Печерникова. Как менялась актриса за время своей карьеры -9

Фото: кадр из фильма «Два капитана»

Умерла Ирина Печерникова. Как менялась актриса за время своей карьеры -11

Фото: кадр из фильма «Первые радости»

Умерла Ирина Печерникова. Как менялась актриса за время своей карьеры -13

Фото: кадр из телеспектакля «Нежный образ твой»

Умерла Ирина Печерникова. Как менялась актриса за время своей карьеры -15

Фото: кадр из сериала «Последняя репродукция»

Умерла Ирина Печерникова. Как менялась актриса за время своей карьеры -17

Фото: кадр из фильма «Земля Эльзы»

За прошедшие восемь месяцев с начала 2020 года мир потерял многих замечательных артистов. В их числе и актриса Алла Мещерякова (здесь подробности).

# Некролог # калейдоскоп # Ирина Печерникова # Ефим Шифрин # Фотофакт

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