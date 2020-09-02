Умерла Ирина Печерникова. Как менялась актриса за время своей карьеры

Новости России. 2 сентября известной актрисе Ирине Печерниковой могло бы исполнится 75 лет. Но артистка не дожила всего один день, она ушла из жизни 1 сентября. О смерти Ирины на своей странице в Facebook сообщил Ефим Шифрин.

«Еще одна утрата уходящего дня. Умерла Ирина Печерникова», – говорится в сообщении.

За время своей карьеры Печерникова сыграла множество ролей в театре, а также снялась в нескольких десятках кинокартин. Ещё один фильм с её участием – «Земля Эльзы» – скоро выйдет на экраны. А вы помните, с чего актриса начинала и как она менялась?