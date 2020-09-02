Парень за год похудел вдвое. И люди не верят, что можно измениться настолько сильно

Молодой человек год усердно тренировался и соблюдал диету. Теперь он совсем непохож на себя, а людям сложно поверить, что возможно так измениться всего за год.

Первый ролик на свой YouTube-канал японец по имени Руйбосу загрузил почти ровно год назад – 7 сентября 2019 года. Парень немного рассказал о себе, измерил объём талии и сделал несколько упражнений. Тогда Руйбосу весил 140 кг при росте 170 см.