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Парень за год похудел вдвое. И люди не верят, что можно измениться настолько сильно

02 сентября 2020 08:10
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Молодой человек год усердно тренировался и соблюдал диету. Теперь он совсем непохож на себя, а людям сложно поверить, что возможно так измениться всего за год.

Первый ролик на свой YouTube-канал японец по имени Руйбосу загрузил почти ровно год назад – 7 сентября 2019 года. Парень немного рассказал о себе, измерил объём талии и сделал несколько упражнений. Тогда Руйбосу весил 140 кг при росте 170 см.

Парень за год похудел вдвое. И люди не верят, что можно измениться настолько сильно -1

Фото: instagram.com/ruibosu0222 

Затем на протяжении года молодой человек публиковал ролики, в которых показывал свой способ похудения. Парень отжимался, качал пресс, делал планку, прыгал на скакалке, поднимал гантели и многое другое.

Парень за год похудел вдвое. И люди не верят, что можно измениться настолько сильно -4

Фото: instagram.com/ruibosu0222 

Во время общения со своими подписчиками Руйбосу признался, что сложнее всего было в первые два месяца. Тогда он старался не переедать и чувствовал постоянный голод. Также японец уточнил, что почти не ел фрукты, зато активно налегал на рис и курицу.

Парень за год похудел вдвое. И люди не верят, что можно измениться настолько сильно -7

Фото: instagram.com/ruibosu0222 

В середине августа 2020 года Руйбосу опубликовал видео, в котором подвёл итоги своего похудения. Молодой человек показал, насколько сильно изменился и объяснил, что сбросил 68,5 кг. Этот ролик набрал более двух миллионов просмотров, и пользователи соцсетей засыпали парня комплиментами.

Парень за год похудел вдвое. И люди не верят, что можно измениться настолько сильно -10

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ルイボスチャンネル 

Комментаторы отметили, что юноша не только стал выглядеть намного красивее и здоровее, но он даже звучит теперь увереннее. Хотя процесс похудения завершён, Руйбосу не собирается закрывать канал. Сейчас парень советует как лучше худеть, а также признаётся, что желательно не доводить до такого состояния, в каком он сам был год назад.

Парень за год похудел вдвое. И люди не верят, что можно измениться настолько сильно -13

Фото: instagram.com/ruibosu0222 

Кстати, ранее мы рассказывали о пяти случаях экстремального похудения. Двое из пяти человек начали худеть после визита к медикам.

Врачи сказали своим пациентам, что с таким весом жить им осталось недолго – подробнее здесь.

# Фитнес # калейдоскоп # Фотофакт

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