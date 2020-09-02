Виды напоминают Швейцарию. Почему стоит побывать на Голубых озёрах и чем они уникальны?

Нарочанский край открываешь, как шкатулку: бескрайняя гладь в малахитовых лесах. Неспроста на главный курорт страны за сезон приезжает больше сотни тысяч туристов, а во всем Мядельском районе бывает и все 300. И если вы еще не познакомились с белорусским Поозерьем – самое время. Уникальный озерно-холмистый рельеф – дар последнего Валдайского ледника. Насладиться эталоном природы и вдохнуть аромат разнотравья отправляемся на экотропу «Голубые озера» близ деревни Ольшево.

Ольга Желковская, экскурсовод:

Это больше 10 озер ледникового происхождения, которые имеют уникальный состав воды, свой оттенок. Вообще здесь произрастает более 500 растений, 30 из которых занесены в Красную книгу Республики Беларусь.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Наверное, срывать здесь ничего нельзя? Ольга Желковская:

Нет, это заповедная территория, мы защищаем эти территории и призываем любоваться, отдыхать здесь, но не навредить природе.

На самом деле угоститься горсточкой-другой никто не запрещает, а вот ведра оставляйте дома. Зеленый маршрут может длиться 7 км, а может и 4. Тут уже все зависит от вашего времени. Но задержаться в этих волшебных местах, определенно, стоит. Под птичьи трели выходим к реке Страча. Правый приток Вилии облюбовали даже форель и угорь. Последний, кстати, проходит немалый путь аж до Саргассова моря.

Ольга Желковская:

Угорь – символ Нарочанского края. Из угря вкусно абсолютно все – это и наша уха, это и шашлык из угря, это и запеченный угорь. Для тех, кто хотел бы отправиться на рыбалку, обязательно должна быть рыболовная путевка, но стоит помнить о том, что угря у нас ловить запрещено.

К слову, если вас интересует рыбалка, на сайте национального парка «Нарочанский» вы сможете отыскать для себя местечко. Озера есть как платные, так и бесплатные. А вот хвостатых здесь аж 35 видов. Интересно, что Страча в этом месте резко меняет свой поворот. Старожилы говорят, что когда-то здесь было языческое капище. Легенд в этом оазисе немало, на тропе частенько можно повстречать фигуры славянских богов.

Ольга Желковская:

Спешу представить – Венера, напоминает нам о богине Венере, потерявшей свои башмачки. Башмачки намокли, Венера оставила их, и, как говорит легенда, после этого большое количество краснокнижника венериного башмачка встречается на территории нашего природного комплекса.

220 метров над уровнем Балтийского моря. Полет нормальный. Наше путешествие проходит по гребню озоновой гряды, а виды напоминают Швейцарию. С высоких деревянных мосточков Страча кажется горной рекой. Кстати, эти крутые спуски облюбовали велоэкстремалы.

Меж познавательных стендов со следами рысей и литовских оленей проходим к самому таинственному озеру – Мертвое. Название говорит само за себя: оно невозмутимо в любой сезон года. Черный цвет связан со стоками болотистой территории. Здесь крайне низкий уровень минеральных веществ. Поговаривают о разломе земной коры и о том, что по вечерам здесь водят хороводы русалки.

Анастасия Макеева:

Побережье озера Мертвого испокон веков считалось местом аномальным и мистическим, эта скрученная сосна не исключение. По преданию, обнявшись с ней, можно загадать свои самые заветные желания.

По легенде, один старый монах на пути из Полоцка в Вильнюс нашел здесь золотые пластины, но вспомнил, что здесь когда-то хоронили викингов и решил оставить свой клад на этих землях.

А мы возвращаемся к главным сокровищам – ледниковым озерам. Среди них – Глубля голубовато-зеленого оттенка. Местные говорят, что вода здесь живая, прозрачность аж до 5 метров, глубина – 26. Купаться здесь можно и нужно. Ольга Желковская:

Очень полезен минеральный состав воды и часть дна представлена карбонатными сапропелями, большое содержание кальция. И, говорят у нас, окунувшись один раз в Глублю, молодеешь на 5 лет.

С Глублей соединяется ручейком еще одно небывалой красоты озеро – Глубелька, или Озеро-сердце. Вода здесь также кристально чистая и полезная, а вот нырять небезопасно: все дно завалено деревьями. Лучше покачайтесь с друзьями на плавающем понтоне и сделайте завораживающие кадры на память.

Туристы:

Самое главное, что здесь можно гулять и дышать свежим воздухом, наслаждаться природой, относительно нетронутой. Топ-5 – объехать весь Нарочанский край. На озере Свирь есть указатель – туристическая стоянка. Красивый мелкий сосновый лес, красивые ухоженные стоянки. Совершенно не обязательно покупать путевки в другие страны.

Такое впечатление, что эти сказочные озера, как показывают в кино, в сказках. Необычная природа такая.

Еще немного напоминает Крым, когда подымаешься на водопад – низины-равнины. Увидеть эту природу надо всем.

К слову, с палатками в Нарочанском крае можно остановиться на 15 турстоянках. Они расположены на 11 озерах и оборудованы беседками и кострищами. А что еще надо, чтобы стать ближе к природе и проснуться под пение птиц?