О чём говорит цвет? Пять кратких ответов на распространённые вопросы о куриных яйцах

Как-то раз нам на глаза попался комментарий, где человек вопрошал: «Кто первый догадался есть куриные яйца? Ведь они появляются сами знаете откуда». Тогда мы решили, что можно ответить так: «Из яйца появляется курица, а она съедобна. Поэтому люди захотели узнать, что внутри яйца и съедобно ли это». Поскольку сейчас куриные яйца являются повседневной пищей человека, неплохо бы разобраться, чем они отличаются и как их выбрать. Так давайте сделаем это. Чем отличаются белые от коричневых? Только цветом. Скорлупа зачастую повторяет цвет оперения курицы, которая его снесла. Так что при виде коричневого яйца не следует думать, что оно «более домашнее». Белые яйца встречаются чаще, потому что белые курицы сносят больше яиц.

Фото: pixabay.com

От чего зависит цвет желтка? От корма. Каротин в виде добавки, в составе кукурузы или люцерны обеспечивает более насыщенный цвет желтка. Поскольку бытует мнение, что оранжевый желток лучше, производители намеренно могут добавлять в корм вещества, которые делают желток ярче. Есть ли разница в питательности? Если говорить о цвете желтка или скорлупы, то нет. Толщина скорлупы также ни на что не влияет. Однако сейчас на упаковках нередко можно видеть, что в яйцах содержится больше селена, туда могут быть добавлены йод, фолиевая кислота и разные витамины. Такие яйца лучше. Кур кормят обогащённым кормом, они становятся здоровее, а в их яйца попадает больше полезных микроэлементов. Магазинные или домашние? Спорный вопрос. Если брать яйца у своих родных бабушек и дедушек, то, может быть, и лучше. Всегда можно узнать, чем кормят кур и в каких условиях они содержатся. Опять же, родственники вряд ли будут намеренно давать внуку или дочке плохую еду. А вот о незнакомых людях нельзя сказать то же самое. И если нет уверенности в продавце, лучше купить в магазине. Риск заразится сальмонеллезом от фабричных яиц практически исключён, чего не скажешь о яйцах, купленных у незнакомца.

Фото: pixabay.com