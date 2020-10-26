Улыбка и хорошее настроение – главные союзники. Как ещё найти подход к покупателю

Золотая осень – время сбора урожая, а значит самая «горячая» пора для уличных продавцов на сезонных рынках и не только. Стихийная торговля без необходимых условий и разрешений для крупных городов стала уже явлением привычным. Хоть это грубое нарушение законодательства, которое предусматривает административную ответственность.

Опытные продавцы советуют обходить такие точки стороной, ведь в мире легальной торговли играют совсем по другим правилам, где качество товара и безопасность клиента превыше всего.

Алла Фидрусь, начальник организации и обеспечения розничной торговли коммунального торгового унитарного предприятия «Минский Комаровский рынок»:

Для того, чтобы реализовать такую продукцию, гражданин предоставляет администрации рынка документ, удостоверяющий личность, справочку сельского совета, где указаны объем и виды продукции, которые растут на его приусадебном участке. Документ флюорографии и прохождение лабораторного контроля, что данная продукция допущена к реализации.

Торговля без границ. На безвозмездной основе места для продажи товаров собственного производства также предоставляются всем пенсионерам и инвалидам. Алла Фидрусь:

Мы предоставляем такие места на шестом секторе сезонной части рынка, но объем такой продукции не должен превышать 20 кг.

Яблоки любого сорта, картофель, груши, томаты, даже ягоды из самых далеких уголков Синеокой нашли место на этих прилавках. На сезонном рынке золотой осенью можно отыскать все и даже больше.

Но как сделать так, чтобы, несмотря на изобилие красок и предложений, выбор покупателя пал именно на ваш товар? Будьте проще и тогда люди к вам потянутся. Улыбка и хорошее настроение – главные союзники, уверена Галина Ивановна – продавец с восьмилетним стажем.

Галина Гобриянчик, продавец:

Редька, репа, выращиваю петрушку, пастернак, тыкву, фасоль, лук, чеснок. Летом ягода – клубника. Внуки в лес ходят за черникой и грибами. Так и торгуем. У меня все качественное и хорошее. В основном ко мне приходят постоянные покупатели с ресторанов и кафе. Я никогда не ругаюсь, потому что вы пришли купить за свои денежки.

Уйти с пустыми руками точно не удастся. Светлана Киселева продает саженцы 14 лет и тоже не понаслышке знает, как найти подход к любому покупателю.