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Улыбка и хорошее настроение – главные союзники. Как ещё найти подход к покупателю

26 октября 2020 08:57
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Золотая осень – время сбора урожая, а значит самая «горячая» пора для уличных продавцов на сезонных рынках и не только. Стихийная торговля без необходимых условий и разрешений для крупных городов стала уже явлением привычным. Хоть это грубое нарушение законодательства, которое предусматривает административную ответственность.

Улыбка и хорошее настроение – главные союзники. Как ещё найти подход к покупателю-1

Опытные продавцы советуют обходить такие точки стороной, ведь в мире легальной торговли играют совсем по другим правилам, где качество товара и безопасность клиента превыше всего.

Улыбка и хорошее настроение – главные союзники. Как ещё найти подход к покупателю-4

Алла Фидрусь, начальник организации и обеспечения розничной торговли коммунального торгового унитарного предприятия «Минский Комаровский рынок»:
Для того, чтобы реализовать такую продукцию, гражданин предоставляет администрации рынка документ, удостоверяющий личность, справочку сельского совета, где указаны объем и виды продукции, которые растут на его приусадебном участке. Документ флюорографии и прохождение лабораторного контроля, что данная продукция допущена к реализации.

Улыбка и хорошее настроение – главные союзники. Как ещё найти подход к покупателю-7

Торговля без границ. На безвозмездной основе места для продажи товаров собственного производства также предоставляются всем пенсионерам и инвалидам.

Алла Фидрусь:
Мы предоставляем такие места на шестом секторе сезонной части рынка, но объем такой продукции не должен превышать 20 кг.

Улыбка и хорошее настроение – главные союзники. Как ещё найти подход к покупателю-10

Яблоки любого сорта, картофель, груши, томаты, даже ягоды из самых далеких уголков Синеокой нашли место на этих прилавках. На сезонном рынке золотой осенью можно отыскать все и даже больше.

Улыбка и хорошее настроение – главные союзники. Как ещё найти подход к покупателю-13

Но как сделать так, чтобы, несмотря на изобилие красок и предложений, выбор покупателя пал именно на ваш товар? Будьте проще и тогда люди к вам потянутся. Улыбка и хорошее настроение – главные союзники, уверена Галина Ивановна – продавец с восьмилетним стажем.

Улыбка и хорошее настроение – главные союзники. Как ещё найти подход к покупателю-16

Галина Гобриянчик, продавец:
Редька, репа, выращиваю петрушку, пастернак, тыкву, фасоль, лук, чеснок. Летом ягода клубника. Внуки в лес ходят за черникой и грибами. Так и торгуем. У меня все качественное и хорошее. В основном ко мне приходят постоянные покупатели с ресторанов и кафе. Я никогда не ругаюсь, потому что вы пришли купить за свои денежки.

Улыбка и хорошее настроение – главные союзники. Как ещё найти подход к покупателю-19

Уйти с пустыми руками точно не удастся. Светлана Киселева продает саженцы 14 лет и тоже не понаслышке знает, как найти подход к любому покупателю.

Улыбка и хорошее настроение – главные союзники. Как ещё найти подход к покупателю-22

Светлана Киселева, продавец:
В первую очередь это доброжелательность, во-вторых, знать свой товар. Так как я, например, сама выращиваю саженцы, я все знаю об этой продукции. И, конечно, продавать только качественное. Тогда будут постоянные клиенты.

# Продукты питания # калейдоскоп # Алла Фидрусь # Галина Гобриянчик # Светлана Киселева # Вероника Макаревич # Фотофакт # Продукты питания

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