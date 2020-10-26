«Идеальным вариантом считается ситуативное лидерство». Кто в семье должен быть главным

Милые бранятся, только тешатся. Желание расставить точки над «i» рано или поздно вносит ложку дегтя даже в самые идеальные отношения. Борьба за право быть главным в семье порой может походить на жанр комедийной драмы с итальянскими страстями. Но стоит ли так рьяно тянуть одеяло на себя? Узнали у психолога. Ольга Гома, детский и семейный психолог:

Борьба за лидерство присуща абсолютно любым межличностным отношениям, в том числе и семейным. Как правило, пик этой борьбы приходится на начальный этап отношений, когда партнеры притираются друг к другу.

Нередки примеры, когда потенциально слабый партнер выбирает сильного и наоборот. В таком сценарии отношений роли заведомо определены. На первый взгляд, чем не идеальный союз? Но это всего лишь «обман зрения». Ольга Гома:

Это чаще всего приводит к отношениям созависимым, отношениям, где некомфортно ни одному из партнеров. И очень часто тот, кто слабее, начинает слишком сильно подчиняться тому, кто доминирует, и эти отношения работают по принципу «один унижает, второй унижается».

Кто в доме хозяин? Совсем другое дело – выяснять отношения уже после того, как в паспорте появится штамп. В домашней иерархии статус лидера завоевывают конкретными действиями. Ольга Гома:

Лидер, как правило, должен нести ответственность за свою семью, помогать своим членам семьи развиваться. Если ты понимаешь, что ты лидер и твоя семья ни в чем не нуждается, ты поддерживаешь жену, детей и можешь обеспечить всем, что нужно, решаешь какие-то проблемы и при этом не упрекаешь в этом никого, то ты действительно лидер. Как правило, такая позиция не оспаривается, т. е. всем в этой ситуации комфортно живется. Но если появляются претензии: «я делаю все, а вы ничего» или «вы мне не благодарны за это», то это уже не лидерство.

И это отнюдь не война полов, скорее, битва характеров. Но бесконечные споры однажды могут закончиться разрывом. Ольга Гома:

Если имеет место ситуация борьбы за лидерство ради самого лидерства и никто из партнеров не хочет уступить, то, конечно же, это приводит к разрушению отношений и очень часто даже к разводу, поэтому такие ситуации лучше урегулировать вместе с семейным психологом.

В крепких семейных узах о лидерстве не спорят, им делятся. Для этого супругам достаточно обозначить свои плюсы и минусы. И в зависимости от ситуации бразды правления передать более сильному партнеру. Ольга Гома:

В современном мире идеальным вариантом считается ситуативное лидерство, т. е. каждый из партнеров знает, в чем он сильнее, и в этом он будет доминировать. Например, если мужчина лучше подберет отдых или ресторан для времяпрепровождения с женой, то он будет решать этот вопрос. Если жена лучше справляется с какими-то финансовыми проблемами, оплатой счетов, то она будет решать это. И это норма современных отношений.