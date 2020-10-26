Печёные яблоки под шапкой из теста. Готовим вкусный и простой десерт
Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное блюдо вместе с профессиональным поваром Вадимом Пархановичем.
Ингредиенты: яблоки (4 шт), варёная сгущёнка (200 г), орехи (150 г), тесто слоёное (200 г) и яйцо (1 шт).
Подготовим яблоки к запеканию, вычищаем сердцевину, оставляя при этом в стенке немного побольше, чтобы яблоки не сломались при запекании.
Теперь нарезаем орехи. Сильно мелко их резать не стоит, можно просто поломать. Орехи можно брать разнообразные, а также можно добавлять сухофрукты, цукаты. Добавляем порубленные орехи в варёную сгущёнку и перемешиваем.
Раскатываем слоёное тесто по форме вашего яблока.
В яблоки закладываем сгущёнку с орехами.
Яблоки накрываем слоёным тестом и закрываем со всех сторон. Тесто смазываем яйцом, чтобы оно приобрело золотистый цвет и быстрее пропеклось.
Ставим запекать в духовку при 200 градусах на 10-15 минут.
Наши яблоки запеклись, теперь мы их достаём из духовки, перекладываем на тарелку и посыпаем сахарной пудрой.
Кстати, вот несколько полезных фактов и советов.
Для запекания лучше брать зелёные яблоки, т. к. в них больше витамина С. И берите по вкусу кисло-сладкие или сладкие, потому что после запекания они становятся кислее.
Обычно готовят запечённые яблоки с мёдом, орехами, творогом, клюквой.
Яблоки очень полезные, т. к. в них содержится много антиоксидантов, которые хорошо воздействуют на сердечно-сосудистую систему. В яблоках очень много йода. Если съедать 5-6 косточек в день, то содержание йода в организме будет восполнено.
После того, как вы купили яблоки, их лучше промыть под проточной водой, смыть воск, которым их обрабатывают для длительного хранения.