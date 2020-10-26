Печёные яблоки под шапкой из теста. Готовим вкусный и простой десерт

Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное блюдо вместе с профессиональным поваром Вадимом Пархановичем.

Ингредиенты: яблоки (4 шт), варёная сгущёнка (200 г), орехи (150 г), тесто слоёное (200 г) и яйцо (1 шт).

Подготовим яблоки к запеканию, вычищаем сердцевину, оставляя при этом в стенке немного побольше, чтобы яблоки не сломались при запекании.