Пятница, 13-ое. Как зародился миф, и что действительно происходило в эти дни
Многие столетия в обществе существует суеверие относительно пятницы, на которую выпадает 13 день месяца. Откуда взялся этот миф и что плохое на самом деле случалось в «чёрные» пятницы – читайте в нашем материале.
Происхождение
Во-первых, считается, что в этот день был распят Иисус Христос. Иуда, который предал Христа, признан 13 апостолом. 13 глава Апокалипсиса посвящена Антихристу.
Во-вторых, давным-давно, когда ещё верили в ведьм, утверждалось, что конклавы колдуний всегда состоят из 13 участниц. Также есть понятие «чёртова дюжина», которая в числовом эквиваленте обозначает 13, что тоже указывает на негатив.
В-третьих, в книгах по альтернативной истории и эзотерике говорится, что в пятницу 13 октября 1307 года французский король Филипп IV приказал арестовать членов ордена тамплиеров. Позже организация распалась, а многие входившие в неё люди были казнены.
Фото: instagram.com/house_of_genius_group
Что плохого происходило в пятницу, 13-ое
13 августа 1521 года после 70 дней с начала осады пал ацтекский город Теночтитлан. Император ацтеков Монтесума II был убит, а город – разрушен. Примерно через год ацтекская империя прекратила своё существование.
13 декабря 1907 года потерпела крушение на скалах семимачтовая шхуна «Томас У. Лоусон», которая являлась крупнейшим кораблём своего класса.
Пятница, 13-ое. Что нельзя делать в «чёрный» день
13 июля 1956 года в штате Нью-Джерси разбился транспортный самолёт Douglas Liftmaster, погибли 46 человек. Воздушное судно летело рейсом № 13.
13 ноября 1970 года более 300 тысяч жителей города Читтагонг (Бангладеш) погибли из-за циклона Бхола, который стал причиной наводнения в дельте Ганга, унесшего жизни ещё миллиона человек.
13 октября 1972 года рядом с Москвой разбился авиалайнер Ил-62, погибли 174 человека. Тогда это была крупнейшая авиакатастрофа в мире. В тот же день рухнул FH-227 в Андах. Выжившие 72 дня боролись за жизнь и прибегли к каннибализму.
Фото: deviantart.com/mctaytay
Как обстоят дела сейчас
Большинство людей сильно сомневаются в том, что в пятницу 13-го действительно повышается вероятность неудачи. Кроме того, те, кто верит в это, наоборот делают пятницу более безопасным днём. Люди опасаются чего-то плохого, поэтому сводят свою активность к минимуму и в результате получают меньше травм.
С другой стороны, на пользу экономике страх перед «чёрной пятницей» не идёт. Люди меньше выходят из дома, меньше совершают покупок и предпочитают перенести поход в развлекательный центр на другой день. Что интересно, из-за опасений людей, которые предпочитали не летать в пятницу, 13-ое, цены на билеты в этот день снижались.
Сейчас популярность мифа поддерживается фильмами и компьютерными играми. Также хакеры иногда специально приурочивают свои атаки к пятнице, на которую выпадает 13 день месяца.
Напоследок упомянем, что если вас пугает пятница, 13-ое, то вы не одиноки. Фобией, связанным с этим днём, страдают более 60 миллионов человек.
Кстати, ранее мы рассказывали о ещё тринадцати происшествиях, случившихся в пятницу, 13-ое.
Что произошло в этот день – читайте здесь.