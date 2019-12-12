Пятница, 13-ое. Как зародился миф, и что действительно происходило в эти дни

Многие столетия в обществе существует суеверие относительно пятницы, на которую выпадает 13 день месяца. Откуда взялся этот миф и что плохое на самом деле случалось в «чёрные» пятницы – читайте в нашем материале. Происхождение Во-первых, считается, что в этот день был распят Иисус Христос. Иуда, который предал Христа, признан 13 апостолом. 13 глава Апокалипсиса посвящена Антихристу. Во-вторых, давным-давно, когда ещё верили в ведьм, утверждалось, что конклавы колдуний всегда состоят из 13 участниц. Также есть понятие «чёртова дюжина», которая в числовом эквиваленте обозначает 13, что тоже указывает на негатив. В-третьих, в книгах по альтернативной истории и эзотерике говорится, что в пятницу 13 октября 1307 года французский король Филипп IV приказал арестовать членов ордена тамплиеров. Позже организация распалась, а многие входившие в неё люди были казнены.

Фото: instagram.com/house_of_genius_group

Что плохого происходило в пятницу, 13-ое 13 августа 1521 года после 70 дней с начала осады пал ацтекский город Теночтитлан. Император ацтеков Монтесума II был убит, а город – разрушен. Примерно через год ацтекская империя прекратила своё существование. 13 декабря 1907 года потерпела крушение на скалах семимачтовая шхуна «Томас У. Лоусон», которая являлась крупнейшим кораблём своего класса. Пятница, 13-ое. Что нельзя делать в «чёрный» день 13 июля 1956 года в штате Нью-Джерси разбился транспортный самолёт Douglas Liftmaster, погибли 46 человек. Воздушное судно летело рейсом № 13. 13 ноября 1970 года более 300 тысяч жителей города Читтагонг (Бангладеш) погибли из-за циклона Бхола, который стал причиной наводнения в дельте Ганга, унесшего жизни ещё миллиона человек. 13 октября 1972 года рядом с Москвой разбился авиалайнер Ил-62, погибли 174 человека. Тогда это была крупнейшая авиакатастрофа в мире. В тот же день рухнул FH-227 в Андах. Выжившие 72 дня боролись за жизнь и прибегли к каннибализму.

Фото: deviantart.com/mctaytay