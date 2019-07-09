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«Извините, а можно с вами познакомиться?». 7 ошибок парней при знакомстве с девушкой

09 июля 2019 08:21
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Очень мало людей, которым везет везде и во всем, которые из любой ситуации выйдут победителями. Каждый парень хоть раз получал отказ в знакомстве, но не все потом анализировали, почему так произошло. Обычно молодые люди совершают одни и те же ошибки, которые отталкивают девушек. Давайте в них разберёмся.

1. Обращение на «Вы»

Можно сказать, что обращение на «Вы» – это вежливое обращение. С одной стороны, да, но с другой стороны, таким обращением можно сразу выстроить невидимую стену, которая отдалит вас.

2. Извинения

Наверное, каждый слышал такое начало предложения: «Извините, а можно…». Для того, чтобы просить прощения, нужно сначала сделать что-то плохое, а вы хотите просто познакомиться. Извинением парень только принизит свое достоинство. Не стыдитесь своих желаний.

3. Допрос

Существует категория молодых парней, которые очень любопытны. Конечно, не каждый может быстро сориентироваться в ситуации, но начинать задавать множество вопросов не вариант. Кстати, девушки тоже иногда этим грешат.

Если хотите узнать, как вести себя с противоположным полом при знакомстве и при деловой встрече, то можете узнать здесь.

Таким поведением можно отпугнуть человека, а если вопросы банальные, то девушка подумает, что вы еще и скучный.

«Извините, а можно с вами познакомиться?». 7 ошибок парней при знакомстве с девушкой-1

Фото: instagram.com/sbloody.sunset

4. Неуверенность в себе

Каждая девушка хочет видеть рядом с собой сильного и уверенного мужчину. Если парень будет очень скромным, излишне стеснительным, молчаливым, то девушка может почувствовать, что ее характер сильнее, и это она опора для молодого человека, а не наоборот.

5. Приукрашивание ситуации

Если вы начали знакомство со лжи, то не думайте, что из этого может получиться что-то хорошее. Некоторые парни любят расхваливать свои достоинства, приукрашивать черты характера. Не рассказывать о недостатках – одно дело, а рассказывать совсем противоположные вещи – вранье.

6. Излишняя навязчивость

Если вы подошли к девушке, чтобы познакомиться, а она вам отказала, то не надо предпринимать еще 10 попыток. Это будет только раздражать. Дело может дойти даже до конфликта.

7. Вредные привычки

Многие девушки стремятся вести здоровый образ жизни, следят за питанием, занимаются спортом. Представьте, какой может быть реакция девушки, к которой подходит курящий парень? Ответ очевиден: она скорее всего сбежит.

# Психология # калейдоскоп

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