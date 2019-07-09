«Извините, а можно с вами познакомиться?». 7 ошибок парней при знакомстве с девушкой

Очень мало людей, которым везет везде и во всем, которые из любой ситуации выйдут победителями. Каждый парень хоть раз получал отказ в знакомстве, но не все потом анализировали, почему так произошло. Обычно молодые люди совершают одни и те же ошибки, которые отталкивают девушек. Давайте в них разберёмся.

1. Обращение на «Вы»

Можно сказать, что обращение на «Вы» – это вежливое обращение. С одной стороны, да, но с другой стороны, таким обращением можно сразу выстроить невидимую стену, которая отдалит вас.

2. Извинения

Наверное, каждый слышал такое начало предложения: «Извините, а можно…». Для того, чтобы просить прощения, нужно сначала сделать что-то плохое, а вы хотите просто познакомиться. Извинением парень только принизит свое достоинство. Не стыдитесь своих желаний.

3. Допрос

Существует категория молодых парней, которые очень любопытны. Конечно, не каждый может быстро сориентироваться в ситуации, но начинать задавать множество вопросов не вариант. Кстати, девушки тоже иногда этим грешат.

Если хотите узнать, как вести себя с противоположным полом при знакомстве и при деловой встрече, то можете узнать здесь.

Таким поведением можно отпугнуть человека, а если вопросы банальные, то девушка подумает, что вы еще и скучный.