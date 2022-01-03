Улучшаем настроение, меняя рацион. Топ-5 продуктов, провоцирующих депрессию

Еда, которую мы включаем в свой ежедневный рацион, способна влиять не только на физическое, но и на психическое состояние. В этой статье мы расскажем, какие продукты могут вызвать депрессивное состояние.
Алкоголь
Спиртные напитки оказывают негативное влияние на наш организм, вызывая обезвоживание, сонливость и мышечную слабость. Поэтому частое употребление алкоголя способно ввести человека в тревожное расстройство и депрессию, ухудшая психическое здоровье и нервную систему.
Сладости и выпечка
Мучные изделия могут улучшить настроение, но лишь на небольшой промежуток времени. Ведь данные продукты – настоящие «бомбы замедленного действия», которые изначально повышают уровень глюкозы в крови, а позже вызывают отрицательные показатели.
Кофе
Чашка ароматного напитка ранним утром действительно помогает взбодриться и чувствовать себя энергичным ещё долгое время. Но если пить кофе на протяжении дня, то он может привести к негативным последствиям: проблемы с артериальным давлением, хроническая усталость, раздражительность и сонливость.
Обезжиренные продукты
Несмотря на всю пользу обезжиренной пищи, нужно отметить, что в её составе присутствует большое количество натрия, который задерживает жидкость в организме, угнетая нервную систему. Из-за этого человек может чувствовать себя подавленным и ослабленным.
Фастфуд
Еда из ресторанов быстрого питания перенасыщает наш организм жирами и солью, что препятствует выработке эндорфинов, которые влияют на наше эмоциональное состояние.
Кстати, недавно мы рассказывали о вкусных и полезных завтраках. Узнать, как себя побаловать сладостью без вреда для здоровья, можно здесь.