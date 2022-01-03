Улучшаем настроение, меняя рацион. Топ-5 продуктов, провоцирующих депрессию

Еда, которую мы включаем в свой ежедневный рацион, способна влиять не только на физическое, но и на психическое состояние. В этой статье мы расскажем, какие продукты могут вызвать депрессивное состояние.

Алкоголь

Спиртные напитки оказывают негативное влияние на наш организм, вызывая обезвоживание, сонливость и мышечную слабость. Поэтому частое употребление алкоголя способно ввести человека в тревожное расстройство и депрессию, ухудшая психическое здоровье и нервную систему.

Сладости и выпечка

Мучные изделия могут улучшить настроение, но лишь на небольшой промежуток времени. Ведь данные продукты – настоящие «бомбы замедленного действия», которые изначально повышают уровень глюкозы в крови, а позже вызывают отрицательные показатели.