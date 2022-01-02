И без специального наращивания. Эта собака заставляет девушек завидовать своим длинным ресницам

Бытует мнение, что привлекательность девушки кроется в длине её ресниц. Однако эта собака переплюнула всех красавиц, покоряя зрителей своей необычной внешностью.

Работники зооцентра в своём TikTok опубликовали видео с кокер-спаниелем, показывая подписчикам его шикарный взгляд. Сотрудники отметили, что такой очаровательный клиент у них впервые.