И без специального наращивания. Эта собака заставляет девушек завидовать своим длинным ресницам
Бытует мнение, что привлекательность девушки кроется в длине её ресниц. Однако эта собака переплюнула всех красавиц, покоряя зрителей своей необычной внешностью.
Работники зооцентра в своём TikTok опубликовали видео с кокер-спаниелем, показывая подписчикам его шикарный взгляд. Сотрудники отметили, что такой очаровательный клиент у них впервые.
Фото: tiktok.com/@groompi
Видео посмотрело практически полтора миллиона пользователей. В комментариях люди спорят, на кого же похож обладатель таких длинных ресниц. Многие считают, что животное на видео – копия главной героини мультфильма «Леди и Бродяга».
Фото: imdb.com/кадр их мультфильма «Леди и Бродяга»
Но не только собаки могут покорять наши сердечки своими милыми мордашками. Например, котики ничуть им не уступают. Посмотреть на смешные фотографии пушистых друзей можно здесь.