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И без специального наращивания. Эта собака заставляет девушек завидовать своим длинным ресницам

02 января 2022 13:20
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Бытует мнение, что привлекательность девушки кроется в длине её ресниц. Однако эта собака переплюнула всех красавиц, покоряя зрителей своей необычной внешностью.  

Работники зооцентра в своём TikTok опубликовали видео с кокер-спаниелем, показывая подписчикам его шикарный взгляд. Сотрудники отметили, что такой очаровательный клиент у них впервые.  

И без специального наращивания. Эта собака заставляет девушек завидовать своим длинным ресницам-1

Фото: tiktok.com/@groompi  

Видео посмотрело практически полтора миллиона пользователей. В комментариях люди спорят, на кого же похож обладатель таких длинных ресниц. Многие считают, что животное на видео – копия главной героини мультфильма «Леди и Бродяга».  

И без специального наращивания. Эта собака заставляет девушек завидовать своим длинным ресницам-4

Фото: imdb.com/кадр их мультфильма «Леди и Бродяга»  

Но не только собаки могут покорять наши сердечки своими милыми мордашками. Например, котики ничуть им не уступают. Посмотреть на смешные фотографии пушистых друзей можно здесь.  

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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