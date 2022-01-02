Мужчина нашёл лягушку в салате. Его дальнейшие действия могут умилить многих

Чтобы обзавестись питомцем, порой не нужно посещать зоомагазины или специальные приюты – достаточно только купить салат. Из-за халатности сотрудников торгового заведения знаменитый певец Саймон Кёртис нашёл себе домашнее животное.

В своём Twitter мужчина рассказал эту необычную историю знакомства. Купив салат, музыкант даже не обратил внимания на двигающееся зелёное пятнышко. Когда контейнер был открыт, оказалось, что вместе с салатом повар положил лягушку.