Мужчина нашёл лягушку в салате. Его дальнейшие действия могут умилить многих
Чтобы обзавестись питомцем, порой не нужно посещать зоомагазины или специальные приюты – достаточно только купить салат. Из-за халатности сотрудников торгового заведения знаменитый певец Саймон Кёртис нашёл себе домашнее животное.
В своём Twitter мужчина рассказал эту необычную историю знакомства. Купив салат, музыкант даже не обратил внимания на двигающееся зелёное пятнышко. Когда контейнер был открыт, оказалось, что вместе с салатом повар положил лягушку.
Фото: twitter.com/simoncurtis
Но Саймон решил не выбрасывать животное на холодную улицу, боясь, что оно замёрзнет. Лягушонок настолько понравился певцу, что тот решил оставить нового знакомого у себя дома. Также у зелёного друга появилась кличка – Тони.
Фото: twitter.com/simoncurtis
Позже мужчина рассказал, что создал для лягушки все необходимые условия. Теперь у неё есть свой собственный домик, постоянный доступ к пище и неограниченное пространство для путешествий.
Фото: twitter.com/simoncurtis
Кто-то находит питомца в контейнере с салатом, а кто-то – у себя на участке. Узнать, как мужчина случайно приютил детёнышей леопарда, можно здесь.