Начала коллекционировать и вошла во вкус. Как блогерша создаёт шедевры у себя под ногами
XXI век – время возможностей. Сейчас любое увлечение можно развивать и даже преобразовывать в способ заработка. Например, одна девушка любит коллекционировать и мастерить оригинальные туфли, а за её блогом с примеркой обуви наблюдают миллионы пользователей.
В TikTok Кэт публикует видео со своими необычными образами, где акцентная деталь – это пара туфель.
Фото: tiktok.com/@irregularthinking
Изначально девушка просто занималась коллекционированием обуви с интересным дизайном. А позже блогерша решила: мало просто покупать нестандартные туфли – надо их создавать!
Одним из её творений является обувь с эмблемой KFC. Процесс создания данной модели девушка записала на видео, которое набрало сотню тысяч просмотров.
Фото: tiktok.com/@irregularthinking
Девушка уверена, что заполненные гигантские стеллажи – это всего лишь начало её творчества, а дальше – больше.
Нужно не только создавать и коллекционировать обувь, но и уметь за ней ухаживать. Как продлить жизнь вашим ботинкам, можно узнать здесь.