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Начала коллекционировать и вошла во вкус. Как блогерша создаёт шедевры у себя под ногами

02 января 2022 11:41
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XXI век – время возможностей. Сейчас любое увлечение можно развивать и даже преобразовывать в способ заработка. Например, одна девушка любит коллекционировать и мастерить оригинальные туфли, а за её блогом с примеркой обуви наблюдают миллионы пользователей.  

В TikTok Кэт публикует видео со своими необычными образами, где акцентная деталь – это пара туфель.  

Начала коллекционировать и вошла во вкус. Как блогерша создаёт шедевры у себя под ногами-1

Фото: tiktok.com/@irregularthinking  

Изначально девушка просто занималась коллекционированием обуви с интересным дизайном. А позже блогерша решила: мало просто покупать нестандартные туфли – надо их создавать!  

Одним из её творений является обувь с эмблемой KFC. Процесс создания данной модели девушка записала на видео, которое набрало сотню тысяч просмотров.  

Начала коллекционировать и вошла во вкус. Как блогерша создаёт шедевры у себя под ногами-4

Фото: tiktok.com/@irregularthinking  

Девушка уверена, что заполненные гигантские стеллажи – это всего лишь начало её творчества, а дальше – больше.  

Нужно не только создавать и коллекционировать обувь, но и уметь за ней ухаживать. Как продлить жизнь вашим ботинкам, можно узнать здесь.  

# Обувь # калейдоскоп # Фотофакт

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