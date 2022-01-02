Начала коллекционировать и вошла во вкус. Как блогерша создаёт шедевры у себя под ногами

XXI век – время возможностей. Сейчас любое увлечение можно развивать и даже преобразовывать в способ заработка. Например, одна девушка любит коллекционировать и мастерить оригинальные туфли, а за её блогом с примеркой обуви наблюдают миллионы пользователей.

В TikTok Кэт публикует видео со своими необычными образами, где акцентная деталь – это пара туфель.