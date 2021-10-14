Побывали на старинной паровой мельнице. Что интересного можно увидеть в историко-культурном музее в Заславле?

Анастасия Макеева, корреспондент:

Всего лишь полчаса от столицы, и стрелки как будто перевели на несколько столетий назад. Отправимся в колоритный музей в Заславле и откроем новую идею для путешествий. 113 гектаров охраняемой территории. Ни шума, ни суеты. Осенний вальс и стиль этно.

Игорь Кондартович, старший научный сотрудник Историко-культурного музея-заповедника «Заславль»:

Званочкі вешаліся пад дугу каню, калі ехалі экіпажы ў цёмны час альбо ў час кепскага надвор’я, калі бачнасць была ніякая, гэтыя званочкі давалі ім магчымасць размінуцца, каб яны не ўрэзаліся адзін у аднаго.

Тропинку в прошлое открываем с торговой лавки. На прилавке товары конца 19 – начала 20 века. Такие магазинчики еврейские семьи держали прямо у себя в доме, чтобы не раскошеливаться за аренду. Мухоловки, ступки для лекарств, сервизы. Многие товары поступали в Заславль по Либаво-Роменской железной дороге из разных уголков Российской империи. Сегодня потребительская корзина как мешок сюрпризов.

Игорь Кондартович:

Людзі рэдка адгадваюць, што гэта за рэч. Гэта грэлка, медзь добра перадае цяпло, сюды налівалася вада. Форма – пад цела. Гэты прас называецца прас з душой. Душа яго – гэта ўстаўка з металу, яна награвалася, закладвалася ўнутр, потым можна было прасаваць. Звычайна гэта справа не такая лёгкая. Царская валюта и реклама, все с размахом. Над брошюрами колдовали художники не без щепотки юмора. Пальчики от бисквита облизывают дети. Как не купить? Раковые шейки, керосинки и даже пурген. С подписью вкусно-нежно-надежно. Ну а чтобы быть модной леди с картинки, девушки приходили в ателье.

Игорь Кондартович:

Былі пэўныя эталоны даўжыні. Гэта аршын арыгінальны, жалезны, знойдзены на месцы хаты шаўца заслаўскага. Гэта 71,12 сантыметра. Мая рука – нестандарт, я ўжо выбіваюся са стандарту. А ваша карацейшая для стандарту.

Елена Романюк, заведующий отделом музейной педагогики Историко-культурного музея-заповедника «Заславль»:

Зерно нужно было поднять на третий этаж. Поднимали не по лестницам, они были крутые, а мешки были тяжелые. С помощью подъемного устройства через открытые люки поднимали мешки наверх.

Экскурсия по старинной паровой мельнице как захватывающий аттракцион. Здесь 111 лет назад рождалась мука. В Беларуси подобных млынов было более 300, но сохранился для потомков лишь заславский. Еще в 90-е он был на ходу. Но и сейчас здесь можно запустить механизмы и прочувствовать тот самый деревенский запах с летних каникул. Анастасия Макеева:

Техника на грани фантастики.

Елена Романюк:

Да, все так просто, но очень удобно. Эта машина называется круподерка или крупорушка. С помощью нее очищали зерно от шелухи и измельчали зерно. Вот так вращался барабан, но это приводилось в движение с помощью двигателя. Жерновой постав – это ковш для засыпки зерна и непосредственно сами жернова, закрытые кожухом. Кожух – это слой фанеры, затем слой войлока и слой жести, который примыкает к камням. Это делалось, чтобы мука не рассыпалась, чтобы не было резкого перепада температур, чтобы камни резко не охлаждались, иначе они могли треснуть. С помощью винта меняли расстояние между камнями, тем самым регулируя крупность помола.

Анастасия Макеева:

Кто не работает, то не ест. Чтобы испечь ароматный хлеб и булочки, нужно было приводить в движение вот такие тяжелые жернова. Причем занятие было исключительно женским и детским.

Тут очень все интересно, хороший экскурсовод, все разрешает потрогать, хорошо объясняет.

Предлагаю такие построить мельницы и в этом году.

Я сам сделал свечку уже второй раз. Мне очень понравилось здесь. Я хочу чаще ездить в такие поездки. Гостей здесь потчуют лесным чаем и булочками из бабушкиной печи. А после ароматной паузы самое время отправиться на вячорку и поплясать от души. Анастасия Макеева:

Вот из меня тоже неплохой музыкант получается.

Игорь Кондартович:

Гульні народныя часта рабіліся пад музыку. Музыка з гэтым дапамагаў, каб было весялей, быў весялейшы рытм. Мы таксама выкарыстоўваем гульні, калі ў нас адбываюцца тэатралізаваныя экскурсіі, напрыклад, Каляды, Масленіца.

Музыкальный салон из прошлого впечатляет. По деревням и местечкам ходили веселыми оркестрами. Скрипки, гармоники, цимбалы, жалейки задавали настрой. Инструменты фабричные и хендмейд. Звонкие и ударные со всех уголков Беларуси. Анастасия Макеева:

Интересно, почему такой легкий молоток?

Игорь Кондартович:

Малаток называецца доўбня. Чаму драўляны? Таму што ён быў патрэбны для таго, каб не раскалоць інструмент. Калі забіваліся пэўныя драўляныя дэталі ў корпус інструмента, цытра – інструмент для многіх экзатычны, мала хто яго бачыў. Насамрэч ён распаўсюджаны ў Заходняй Еўропе, асабліва ён вядомы ў Аўстрыі. Сумяшчае ў сабе арфу і гітару. Гэта цытра бытавала на Віленшчыне, сапраўды гралі на ёй нашы продкі. Анастасия Макеева:

Ночью я бы не хотела здесь остаться, вдруг какой-нибудь оборотень оживет. Анна Гарбаченок, младший научный сотрудник Историко-культурного музея-заповедника «Заславль»:

Даже наши сотрудники здесь не остаются надолго.

На десерт приключений – мистическое зазеркалье. Наш ответ Гарри Поттеру. В музее мифологии леса оживили белорусских нечистиков. Болотники, русалки, змеиный царь. Про каждого здесь расскажут ужастики. Так, домовой хоть и оберегал дом, встреча с ним вживую сулила смерть. А если под волчьей шкурой находили белую ткань или крестик, значит, быть человеку оборотнем до конца дней.