Дети уходят во взрослую жизнь. Как родителям справиться с синдромом опустевшего гнезда?

Рано или поздно повзрослевшие дети оставляют родительскую семью, уходят во взрослую жизнь и со временем создают свою собственную. Родителям кажется, что их бросили, возникает «синдром опустевшего гнезда». Как пережить депрессию, растерянность и начать радоваться новой, свободной жизни?

Максим Кошель:

Я не скажу, что что-то поменялось кардинально, но теперь, как мне кажется, каждый приезд домой родители начинают воспринимать как какой-то праздник. По телефону мы можем вести беседы на любые темы, но когда я приезжаю к родителям в гости, мы начинаем заново по кругу эти темы обсуждать, потому что чувствуется нехватка живого общения. Сколько бы я раз ни приезжал, всегда спрашивают, есть ли у тебя деньги, может, еще что-то дать, может, закаток дать. Помимо работы мама начала увлекаться кулинарией, а папа садовничеством.

Готовить ребенка ко взрослой жизни тоже нужно заранее. Приучайте чадо просыпаться в школу самостоятельно, убирать за собой игрушки и рабочее место. Чем старше становиться ребенок, тем к более сложным обязанностям следует его приучать. Хорошо, если в 14-15 лет подросток уже может обеспечить себя едой и знает, как включается стиральная машинка.

Наталья Евтихова, психолог:

В возрасте 18 лет социумом принято совершеннолетие. К этому возрасту и должно у них появиться желание по возрастной психологии отделяться от родителей и строить свою жизнь, знакомства, будущее, образование. Когда любимый ребенок уезжает из дома, некоторые родители судорожно начинают биться в истерике, переживают и названивают ему по 10 раз в день. Как правильнее вести себя в подобной ситуации? Наталья Евтихова:

Многие родители, у кого смысл жизни – опека ребенка, им становится неимоверно грустно и тяжело. Тогда два выхода: первый – родители после 40 рождают следующего ребенка. Становится смыслом жизни второй ребенок. Второй аспект – когда родителю нужно найти себя в этой взрослой жизни. Найти хобби, увлечения, повернуть фокус внимания на себя, путешествовать, чем-то заниматься.

Либо есть третий путь – путь страданий. Винить во всем всех, кроме себя, обижаться и тем самым делать хуже своему ребенку. Но как быть в обратной ситуации, когда сам ребенок не хочет уезжать из родительского гнезда? Хотя время уже подошло.