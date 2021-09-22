Это любовь или повод стать популярной? Девушка завела себе 106 питомцев

Для чего нужны домашние животные? Многие заводят питомца, чтобы делиться с ним любовью и заботой, и, конечно, получать то же в ответ. Но если любви у вас много, то и животных должно быть не меньше.
Наверное, по такому принципу действовала пользовательница TikTok Диана. В своём доме девушка держит 106 домашних животных, среди которых не просто котики и собачки, но и змеи, ящерицы, свиньи, пауки и совы.
Фото: tiktok.com/@agama_mama
Несмотря на такое увлечение, с личной жизнью у москвички тоже всё хорошо. У Дианы есть муж, который полностью разделяет её любовь к животным. Карьера у жительницы России также не страдает. За домашним зоопарком девушки наблюдают более четырёх миллионов человек.
Фото: instagram.com/agama_mom
На все негативные комментарии Диана отвечает, что количество питомцев не имеет значения. Главное – правильный уход и забота о каждом из них.
Фото: instagram.com/agama_mom
Кстати, недавно мы рассказывали, как кот стал главным гостем на свадьбе. Посмотреть на необычный процесс бракосочетания вы можете здесь.