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Это любовь или повод стать популярной? Девушка завела себе 106 питомцев

22 сентября 2021 12:33
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Для чего нужны домашние животные? Многие заводят питомца, чтобы делиться с ним любовью и заботой, и, конечно, получать то же в ответ. Но если любви у вас много, то и животных должно быть не меньше.

Наверное, по такому принципу действовала пользовательница TikTok Диана. В своём доме девушка держит 106 домашних животных, среди которых не просто котики и собачки, но и змеи, ящерицы, свиньи, пауки и совы.

Это любовь или повод стать популярной? Девушка завела себе 106 питомцев-1

Фото: tiktok.com/@agama_mama

Несмотря на такое увлечение, с личной жизнью у москвички тоже всё хорошо. У Дианы есть муж, который полностью разделяет её любовь к животным. Карьера у жительницы России также не страдает. За домашним зоопарком девушки наблюдают более четырёх миллионов человек.

Это любовь или повод стать популярной? Девушка завела себе 106 питомцев-4

Фото: instagram.com/agama_mom

На все негативные комментарии Диана отвечает, что количество питомцев не имеет значения. Главное – правильный уход и забота о каждом из них.

Это любовь или повод стать популярной? Девушка завела себе 106 питомцев-7

Фото: instagram.com/agama_mom

Кстати, недавно мы рассказывали, как кот стал главным гостем на свадьбе. Посмотреть на необычный процесс бракосочетания вы можете здесь.

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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