Это любовь или повод стать популярной? Девушка завела себе 106 питомцев

Для чего нужны домашние животные? Многие заводят питомца, чтобы делиться с ним любовью и заботой, и, конечно, получать то же в ответ. Но если любви у вас много, то и животных должно быть не меньше.

Наверное, по такому принципу действовала пользовательница TikTok Диана. В своём доме девушка держит 106 домашних животных, среди которых не просто котики и собачки, но и змеи, ящерицы, свиньи, пауки и совы.