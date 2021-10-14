Эта пятница 13 точно запомнится. Огромный астероид Апофис приблизится к Земле

Астероиды – относительно небольшие объекты Солнечной системы, которые имеют различные формы. Считалось, что эти небесные тела были образованы от несостоявшихся планет. Однако сейчас учёные сошлись во мнении, что все астероиды начали своё формирование ещё с зарождения Солнечной системы. Тогда они были в виде скоплений пыли и горячего газа, которые вращались вокруг Солнца. Потенциально опасным для нашей планеты астероидом является Апофис.

Как сообщается в Space.com, небесный объект, ширина которого составляет 340 метров, 13 апреля 2029 года максимально близко пролетит над Землёй. Расстояние составит около 31 тысячи километров.