Прямой эфир

Эта пятница 13 точно запомнится. Огромный астероид Апофис приблизится к Земле

14 октября 2021 09:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Астероиды – относительно небольшие объекты Солнечной системы, которые имеют различные формы. Считалось, что эти небесные тела были образованы от несостоявшихся планет. Однако сейчас учёные сошлись во мнении, что все астероиды начали своё формирование ещё с зарождения Солнечной системы. Тогда они были в виде скоплений пыли и горячего газа, которые вращались вокруг Солнца. Потенциально опасным для нашей планеты астероидом является Апофис.

Как сообщается в Space.com, небесный объект, ширина которого составляет 340 метров, 13 апреля 2029 года максимально близко пролетит над Землёй. Расстояние составит около 31 тысячи километров.

Эта пятница 13 точно запомнится. Огромный астероид Апофис приблизится к Земле-1

Фото: pixabay.com

Из-за больших размеров астероида его «путешествие» будет настолько ярким, что понаблюдать за зрелищем смогут около двух миллиардов человек. Изначально Апофис промчится над Австралией, позже пересечёт Индийский океан, а затем будет виднеться над Африкой.

Ранее учёные рассматривали его возможное столкновение с Землёй. Хотя угрозы астрономов не подтвердились, Апофис всё равно остаётся в списке потенциально опасных для нашей планеты астероидов.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, что планирует найти NASA на Луне. Подробности о космических исследованиях вы можете узнать здесь.

# Космос # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Вместо старого платка модные очки. Как бабушка в 67 лет стала иконой стиля
12 октября 2021 17:22

Вместо старого платка модные очки. Как бабушка в 67 лет стала иконой стиля

Это портит вашу технику. Ошибки, которые мы допускаем при использовании гаджетов
12 октября 2021 11:03

Это портит вашу технику. Ошибки, которые мы допускаем при использовании гаджетов

Герои вымышленные, а проблемы давно стали настоящими. Сюжеты сказок, которые портят нам жизнь
11 октября 2021 12:52

Герои вымышленные, а проблемы давно стали настоящими. Сюжеты сказок, которые портят нам жизнь