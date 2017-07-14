Обзор соцсетей: что звездные гости «Славянского базара» публиковали на своих страницах (грандиозный фотофакт)

Новости Беларуси. 13 июля состоялось торжественное открытие XXVI Международного фестиваля искусств «Славянский базар». В Витебск прибыли звезды эстрады из Великобритании, Грузии, Египта, Ирландии, Украины, Испании, Молдовы, Казахстана, России и, конечно, из Беларуси. Поклонники встречали любимых исполнителей тепло и радушно. Звезды в долгу не остались: на своих страницах в соцсетях многие благодарили публику и делились своими впечатлениями от фестиваля. Группа поклонниц тепло встретила Александра Панайотова. Девушки подарили ему сердце из красных роз, пообщались с любимым артистом и сделали памятное фото. Певец поделился своими мыслями о фестивале: «Такого больше нет нигде. Много есть фестивалей, но такого как «Славянский базар» нет».



Источник фото: instagram.com/panaiotov/

Жасмин прогуливалась по Витебску и чувствовала себя как дома. В интервью нашему телеканалу певица рассказала, что очень любит нашу страну. Жасмин, певица:

Очень люблю Беларусь, у меня много отсюда друзей. И здесь как дома. Как будто приехала – и дома.



Источник фото: instagram.com/jasminshorofficial/

После сольного концерта певица Зара успела погулять по городу со своей семьей, пообщаться с поклонниками, поучаствовать в пресс-конференции, на которой отметила: «Каждое лето Витебск превращается в сказку. Удивительный мир для артиста, где мы выступаем, общаемся со своими зрителями и слушателями – дарим свое творчество».



Источник фото: instagram.com/zara_music/

Зара побывала в Великолетчанском детском доме, где вместе с ребятами спела «Купалінку». Детки устроили для артистки целое представление: пели, танцевали, играли на фортепиано. Зара, певица:

После посещения Великолетчанского детского дома в очередной раз убеждаюсь, как много вокруг людей, нуждающихся во внимании и поддержке! Ощущение того, что рядом с вами кто-то есть, что вы нужны и важны.



Источник фото: instagram.com/zara_music/

Певица Варвара была в составе жюри детского конкурса «Витебск-2017». А в своем Instagram она рассказала: настолько любит сгущенку, что придется брать в Москву ссобойку вкусного белорусского лакомства. Варвара, певица:

Хожу по Витебску и душа радуется! Красота, чистота, все доброжелательные и улыбчивые. Производство все своё, вплоть до любимой сгущенки. Придётся брать в Москву с собой, она по ГОСТу сделана.

Крис де Бург в Витебске: Две ночи назад я еще был в Бейруте, а сейчас счастлив быть здесь (читать далее). Дмитрий Колдун за кулисами встретил ирландского рок-музыканта и композитора Криса де Бурга. В Instagram певец рассказал жизненную историю, связанную с этим артистом.

Источник фото: instagram.com/koldunmedia/

Актриса Нонна Гришаева сыграла в спектакле «Джуди». Перед представлением на пресс-конференции поблагодарила Витебск за теплый прием. А что публиковала на своей страничке в Instagram, смотрите ниже. Отвечая на вопросы журналистов, певица Нюша подчеркнула: ее очень привлекает миссия фестиваля, особенно приятно, что музыкальный форум открывает дорогу для молодых исполнителей.