«Тур под угрозой срыва». Макс Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни

Наргиз поделилась с подписчиками соцсети откровенным признанием: от нее отказался продюсер Макс Фадеев. Сотрудничество Наргиз и Фадеева считалось образцовым в российском шоу-бизнесе. Однако продюсер разорвал контракт с Наргиз перед стартом ее гастрольного тура.

Певица Наргиз:

Я непременно встречусь с вами! И будут у нас вечерины! И будем мы также страстно обниматься и зажигать, НО уже под другую, новую, мою музыку! Я вас безумно люблю!

Певица рассказала поклонникам, что она осталась без репертуара и концертов по стране. Так, Фадеев не выходит на связь с Наргиз и никак не комментирует ситуацию. Наргиз попросила прощения за сорванные концерты у своих слушателей. Поклонники в комментариях поддержали Наргиз и раскритиковали действия продюсера.