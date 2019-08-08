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«Тур под угрозой срыва». Макс Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни

08 августа 2019 13:05
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Макс Фадеев расторг контракт с певицей Наргиз. Об этом сообщила певица в своем Instagram-аккаунте.

Наргиз поделилась с подписчиками соцсети откровенным признанием: от нее отказался продюсер Макс Фадеев. Сотрудничество Наргиз и Фадеева считалось образцовым в российском шоу-бизнесе. Однако продюсер разорвал контракт с Наргиз перед стартом ее гастрольного тура.

«Тур под угрозой срыва». Макс Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни-1

Фото: instagram.com/nargizzakirova_official

Певица Наргиз:
Я непременно встречусь с вами! И будут у нас вечерины! И будем мы также страстно обниматься и зажигать, НО уже под другую, новую, мою музыку! Я вас безумно люблю!

Певица рассказала поклонникам, что она осталась без репертуара и концертов по стране. Так, Фадеев не выходит на связь с Наргиз и никак не комментирует ситуацию. Наргиз попросила прощения за сорванные концерты у своих слушателей. Поклонники в комментариях поддержали Наргиз и раскритиковали действия продюсера.

Наргиз была не единственным проектом Фадеева. В июле текущего года продюсер попал в скандал с участницами группы «Серебро» – здесь подробнее

# Звезды # калейдоскоп # Наргиз # Максим Фадеев

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