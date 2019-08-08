«Тур под угрозой срыва». Макс Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни

Макс Фадеев расторг контракт с певицей Наргиз. Об этом сообщила певица в своем Instagram-аккаунте.
Наргиз поделилась с подписчиками соцсети откровенным признанием: от нее отказался продюсер Макс Фадеев. Сотрудничество Наргиз и Фадеева считалось образцовым в российском шоу-бизнесе. Однако продюсер разорвал контракт с Наргиз перед стартом ее гастрольного тура.
Фото: instagram.com/nargizzakirova_official
Певица Наргиз:
Я непременно встречусь с вами! И будут у нас вечерины! И будем мы также страстно обниматься и зажигать, НО уже под другую, новую, мою музыку! Я вас безумно люблю!
Певица рассказала поклонникам, что она осталась без репертуара и концертов по стране. Так, Фадеев не выходит на связь с Наргиз и никак не комментирует ситуацию. Наргиз попросила прощения за сорванные концерты у своих слушателей. Поклонники в комментариях поддержали Наргиз и раскритиковали действия продюсера.
Наргиз была не единственным проектом Фадеева. В июле текущего года продюсер попал в скандал с участницами группы «Серебро» – здесь подробнее.