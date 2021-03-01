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Парня не взяли на работу из-за некрасивой внешности. А теперь он тот, кто смеётся последним

01 марта 2021 18:38
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Молодой человек пришёл на собеседование, чтобы устроиться на работу, но над ним посмеялись. Сотрудники сказали, что с такой внешностью парню будет очень трудно найти себе место в жизни. 

Как сообщает Oddity Central, сейчас едва ли кто-то скажет, что 26-летний житель Вьетнама До Куен некрасивый. Однако раньше вряд ли бы с ним заговорила хоть одна девушка. Молодой человек понимал, что он не является эталоном красоты, но мирился с этим фактом до одного случая. 

Парня не взяли на работу из-за некрасивой внешности. А теперь он тот, кто смеётся последним -1

Фото: tiktok.com/@quyen_do8 

Когда До Куен не смог трудоустроиться из-за своей внешности, он решил обратиться к возможностям, которые даёт 21 век. А именно – к пластической хирургии. Понадобилось девять крупных операций. 

Парня не взяли на работу из-за некрасивой внешности. А теперь он тот, кто смеётся последним -4

Фото: facebook.com/profile.php?id=100009612651266 

Молодой человек изменил глаза, нос, губы, вставил в подбородок имплантаты и поставил на зубы виниры. Но результат того стоил. Все операции До Куен оплатил сам. Когда он пришёл домой после первой, вероятно, самой масштабной операции, парня с трудом узнали даже родители. Хотя молодой человек ожидал этого, он не смог сдержать слёз. 

Парня не взяли на работу из-за некрасивой внешности. А теперь он тот, кто смеётся последним -7

Фото: facebook.com/profile.php?id=100009612651266 

«Всегда будь сильным и найди красоту, в которой ты наиболее уверен. Стандарт красоты для меня – это когда ты смотришься в зеркало и чувствуешь удовлетворение и уверенность в себе», – такого мнения придерживается До Куен. 

Парня не взяли на работу из-за некрасивой внешности. А теперь он тот, кто смеётся последним -10

Фото: facebook.com/profile.php?id=100009612651266 

Парень ничуть не жалеет о том, что решился обратиться к пластической хирургии. Сейчас юноша работает визажистом и сам помогает людям выглядеть красивее. 

Парня не взяли на работу из-за некрасивой внешности. А теперь он тот, кто смеётся последним -13

Фото: facebook.com/profile.php?id=100009612651266 

Кстати, ранее мы рассказывали о мужчине, которому не понадобились такие радикальные преобразования. Достаточно было покрасить волосы, чтобы помолодеть на десять лет (здесь подробности). 

# Красота # калейдоскоп # До Куен # Фотофакт

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