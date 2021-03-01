Парня не взяли на работу из-за некрасивой внешности. А теперь он тот, кто смеётся последним

Молодой человек пришёл на собеседование, чтобы устроиться на работу, но над ним посмеялись. Сотрудники сказали, что с такой внешностью парню будет очень трудно найти себе место в жизни.

Как сообщает Oddity Central, сейчас едва ли кто-то скажет, что 26-летний житель Вьетнама До Куен некрасивый. Однако раньше вряд ли бы с ним заговорила хоть одна девушка. Молодой человек понимал, что он не является эталоном красоты, но мирился с этим фактом до одного случая.