Парня не взяли на работу из-за некрасивой внешности. А теперь он тот, кто смеётся последним
Молодой человек пришёл на собеседование, чтобы устроиться на работу, но над ним посмеялись. Сотрудники сказали, что с такой внешностью парню будет очень трудно найти себе место в жизни.
Как сообщает Oddity Central, сейчас едва ли кто-то скажет, что 26-летний житель Вьетнама До Куен некрасивый. Однако раньше вряд ли бы с ним заговорила хоть одна девушка. Молодой человек понимал, что он не является эталоном красоты, но мирился с этим фактом до одного случая.
Фото: tiktok.com/@quyen_do8
Когда До Куен не смог трудоустроиться из-за своей внешности, он решил обратиться к возможностям, которые даёт 21 век. А именно – к пластической хирургии. Понадобилось девять крупных операций.
Фото: facebook.com/profile.php?id=100009612651266
Молодой человек изменил глаза, нос, губы, вставил в подбородок имплантаты и поставил на зубы виниры. Но результат того стоил. Все операции До Куен оплатил сам. Когда он пришёл домой после первой, вероятно, самой масштабной операции, парня с трудом узнали даже родители. Хотя молодой человек ожидал этого, он не смог сдержать слёз.
Фото: facebook.com/profile.php?id=100009612651266
«Всегда будь сильным и найди красоту, в которой ты наиболее уверен. Стандарт красоты для меня – это когда ты смотришься в зеркало и чувствуешь удовлетворение и уверенность в себе», – такого мнения придерживается До Куен.
Фото: facebook.com/profile.php?id=100009612651266
Парень ничуть не жалеет о том, что решился обратиться к пластической хирургии. Сейчас юноша работает визажистом и сам помогает людям выглядеть красивее.
Фото: facebook.com/profile.php?id=100009612651266
Кстати, ранее мы рассказывали о мужчине, которому не понадобились такие радикальные преобразования. Достаточно было покрасить волосы, чтобы помолодеть на десять лет (здесь подробности).