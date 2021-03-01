Женщина назвала свою дочь красивым именем, но теперь злится. Люди не могут его выговорить

Женщина назвала свою дочку в соответствии с традициями. Однако красивое имя девочки оказалось слишком сложным для произношения. Как сообщает Daily Mail, Парис Тауту живёт в городе Палмерстон-Норт, который расположен на острове Северный в Новой Зеландии. Парис происходит из коренного народа Новой Зеландии – маори. С их языка это слово переводится как «нормальные» или «обычные».

Фото: facebook.com/paris.tautu

По словам Тауту, имя для её народа значит очень много. Считается, что вместе с именем человеку передаётся духовная энергия, которая помогает и защищает. И свою дочь женщина назвала Махинаранги.

Фото: facebook.com/paris.tautu

Однако красивое имя стало поводом для грусти ребёнка. Когда 2-летняя девочка пошла в сад, она столкнулась с тем, что большинство детей не может выговорить «Махинаранги». Воспитательница тоже испытывала трудности с произношением, поэтому предложила всем называть девочку просто «Ранги».

Фото: facebook.com/paris.tautu

Как-то раз Парис пришла забирать дочку и услышала, как воспитательница ругает её. Педагог спрашивала, почему девочка не отзывается на «Ранги». Ребёнок ответил, что не понимает, кто такой Ранги. После этого случая Тауту перевела дочку в другой сад. Там всё было хорошо.

Фото: facebook.com/paris.tautu

Но когда девочке исполнилось 5 лет, настало время идти в школу. И ситуация повторилась. Дети дразнили ребёнка из-за странного имени. В какой-то момент Махинаранги устала всех поправлять и просто смирилась. Парис такое положение дел не устраивало. Она объяснила дочери, что её имя переводится как «Луна в небе» и прекрасно звучит, поэтому не нужно его смущаться. Женщина также научила дочь разбивать имя на слоги, чтобы людям было проще услышать и понять, как его произнести.

Фото: facebook.com/paris.tautu