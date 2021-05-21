Угон велосипеда. Какой замок выбрать и как правильно пристегнуть, чтобы не украли

Двухколесный транспорт – лучший помощник в теплый сезон. И чтобы не лишиться своего железного коня, подумайте, как уберечь его от угона? Для начала стоит определиться, какой замок выбрать.
Двухколесный транспорт – лучший помощник в теплый сезон. И чтобы не лишиться своего железного коня, подумайте, как уберечь его от угона? Для начала стоит определиться, какой замок выбрать.
Максим Скурьят, консультант магазина по продаже велосипедов:
Основной параметр, по которому стоит выбирать замок, – это как вы будете хранить, чтобы вам было удобно с собой перевозить на велосипеде. Второй параметр – какая будет длина у замка, чтобы вам можно было пристегнуть велосипед в нестандартных местах. Третий параметр – стойкость от взлома. Золотое правило: чем толще и массивнее замок, тем больше потребуется времени, чтобы украсть велосипед.
Сейчас представлен разнообразный выбор велозамков от угона. Они бывают разных типов: в виде тросов, цепей и U-образные. У всех видов свои преимущества и недостатки. Основная разница между замками – это их вес.
Максим Скурьят:
В момент кражи велосипеда тросовый замок перекусить не составит труда человеку с кусачками или плоскогубцами за две минуты. Цепь уже придется больше времени постараться, придется попилить.
Самое главное, когда вы пристегиваете велосипед для того, чтобы максимально быть спокойным за его сохранность, пристегнуть не только за раму, но и при этом лучше всего захватить часть колеса – вот так. Вы продеваете замок и через колесо, и через раму.
Помимо замков, существуют велосипедные сигнализации и GPS-трекеры, которые можно спрятать в раме. В случае кражи обращайтесь в правоохранительные органы. Если вы знаете серийный номер своего велосипеда, имеете на него документы и фотографии железного коня, это значительно облегчит поиск. Но гораздо проще предотвратить угон.
Александр Безбородов, заместитель начальника отдела охраны и правопорядка Первомайского РУВД г. Минска:
Не оставлять свои велосипеды без присмотра, не хранить их на лестничной площадке и в тамбурах. Также при посещении объектов торговли и общественного питания не оставлять велосипеды не на специально оборудованных местах и без использования запирающих устройств. Наиболее эффективным средством по сохранности велосипедов является нанесение специального пин-кода с внесением в информационную базу МВД.
Максим Скурьят:
Основная ошибка допускается при неправильном привязывании велосипеда к столбу или к велопарковке: когда велосипед пристегивается не за раму, а за колесо, либо за какую-то деталь велосипеда, которую можно снять. Если вы оставляете где-то велосипед пристегнутым, то оставляйте его где-нибудь под камерами в людном месте.
Не упускайте своего железного друга из вида.