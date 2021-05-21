Угон велосипеда. Какой замок выбрать и как правильно пристегнуть, чтобы не украли

Двухколесный транспорт – лучший помощник в теплый сезон. И чтобы не лишиться своего железного коня, подумайте, как уберечь его от угона? Для начала стоит определиться, какой замок выбрать.

Максим Скурьят, консультант магазина по продаже велосипедов: Основной параметр, по которому стоит выбирать замок, – это как вы будете хранить, чтобы вам было удобно с собой перевозить на велосипеде. Второй параметр – какая будет длина у замка, чтобы вам можно было пристегнуть велосипед в нестандартных местах. Третий параметр – стойкость от взлома. Золотое правило: чем толще и массивнее замок, тем больше потребуется времени, чтобы украсть велосипед.

Сейчас представлен разнообразный выбор велозамков от угона. Они бывают разных типов: в виде тросов, цепей и U-образные. У всех видов свои преимущества и недостатки. Основная разница между замками – это их вес.

Максим Скурьят:

В момент кражи велосипеда тросовый замок перекусить не составит труда человеку с кусачками или плоскогубцами за две минуты. Цепь уже придется больше времени постараться, придется попилить.

Самое главное, когда вы пристегиваете велосипед для того, чтобы максимально быть спокойным за его сохранность, пристегнуть не только за раму, но и при этом лучше всего захватить часть колеса – вот так. Вы продеваете замок и через колесо, и через раму.