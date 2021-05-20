Проводят мастер-классы по изготовлению орудий каменного века. Как семья из Беларуси начала заниматься необычным ремеслом

Супруги Виктор и Дарья – одни из немногих в наших краях чтят традиции предков и по-настоящему углубились в историю каменного века. Наши герои знают, где раздобыть кремний, как сделать из него что-то неординарное и приспособиться к любым условиям. Дарья по профессии художник-живописец, а Виктор – электрогазосварщик. Как семья из Беларуси начала заниматься необычным ремеслом, узнали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Виктор Калач, палеотехнолог:

В нашем союзе родилась такая идея: показать это людям. Я у себя дома учусь делать каменные инструменты, она художник и сказала: это может быть красивым, это можно показать людям. И мы решили сделать из этого увлечение, показательный материал, чтобы человек со стороны на каком-нибудь фестивале, на мероприятии увидел, как это было на самом деле. Дарья Монид, художник-оформитель:

Когда люди это видят, они смотрят с горящими глазами, и когда происходит вот этот контакт с людьми, которые на это все смотрят, и как они восхищаются, то хочется еще и еще делать, еще больше показывать и усовершенствовать все это.

Помимо дизайна работ, созданных Виктором, на его супругу возложена миссия делать костюмы из кожи для предстоящих выступлений – они удачно дополняют образы и создают антураж.

Виктор Калач:

Каменный век мало представлен визуально. Когда мы начинаем использовать каменные инструменты, мы можем глубоко понять, как те люди жили, с помощью чего они жили. Столкнувшись на истории в школе изучения каменного века, мы представляем себе: в пещере человек, полуобразованный, в шкурах, гоняется за мамонтом с камнем. На самом деле шикарные, изумительные по своей красоте, эстетике и инженерии изделия. Многофункциональные инструменты, с помощью обломков камней они могли сделать массу вещей.

После этапа многочисленных проб и ошибок открывается все больше горизонтов. Некоторые загадки древности оказываются на поверхности, но от этого прошлое кажется не менее мистичным. Виктор Калач:

Человек не был недоразвитым, пещерным. Чтобы сделать минимальное изделие из камня – нужно обладать уже развитым абстрактным мышлением, сознанием и пониманием, что я хочу сделать в итоге. Если ты просто возьмешь камень, будешь бить камнем по камню – у тебя ничего не получится. И это самое, наверное, яркое открытие для большинства туристов, которые к нам приходят. С этим связаны истории путешествий. Первое, с чем мы сталкиваемся, – это с восхищением людей: «Вау! Как это может быть интересно».

Виктор родом из Гродно, в музее этого города хранится немало артефактов, найденных археологами. Однажды на берегу реки наш герой нашел кусочек кремния и стал пробовать выполнить свою первую работу. Спустя несколько часов кропотливого труда результата так и не было. Это натолкнуло Виктора на поиски подходящей литературы, но и теории оказалось недостаточно.

Виктор Калач:

Я понял, что ничего не получается. Я знаю, что есть раковистый скол, направляющая, ударная площадка, скалывающая, ребро, но сделать это практически, не видя, как это делали другие люди, очень сложно. В путешествии на историческом фестивале, проходя мимо торговых палаток, я увидел человека, у него на прилавке лежат каменные наконечники. Мы долго общались на эту тему. В итоге оказалось – это польский профессор Дмоховский, который изучает каменный век уже очень давно и приезжал в Гродно в музей с семинаром. И он показал, как делается один наконечник, он буквально руками за пять минут, дал мне камень, сам взял, он делает камень, говорит: «Повторяй». И за пять минут вот то, что я наповторял, у меня осталось в руках. Это первое знакомство с технологией, а потом личный опыт.

Даже для изготовления небольшой вещицы понадобится огромное количество камней. Пробы и ошибки влекут за собой тонны материала. Ребята освоили также навыки добычи огня. Главный секрет – в координации движений и понимании процесса. Уже прошли три года с основания первого совместного проекта, в котором супруги делятся знаниями с окружающими и приобщают белорусов к науке.

Дарья Монид:

Был фестиваль «Свята Сонца» в Дудутках, и нас организаторы пригласили. В первый раз он был в каком-то ужасном костюме, льна не было тогда, а я была в историческом костюме совершенно другом, и это смотрелось немножко непонятно. После Дудуток нас позвали на фестиваль «Менск старажытны». Мы сели и думаем: это нужно сделать красиво. И появились название, идея, как это все оформлять. Виктор Калач:

Stone Spirit – переводится как «дух камня». И задача показать, что в обычном булыжнике тоже может быть заключено что-то волшебное.

Изделия создаются для частных коллекций, музеев и open air. Изготовление вещей из кремния происходит за счет скалывания. Давайте посмотрим, как это происходит.

Виктор Калач:

Мне кажется, что отколется вот это место и под определенным углом, с определенным усилием, с определенной фиксацией заготовки мы должны нанести один четкий целенаправленный удар. Если не получится, то можно испортить всю заготовку сразу и камень просто выбросить. Пробуем.

Мы сделали скол. Получается вот этот Конус Герца, а вот это продолжение волны, чтобы сколоть в плоскость. Чтобы так научиться, где-то полторы тонны камня надо.

Вторая техника. Роговым отбойником ищем, в какое место ударить и смотрим, здесь у нас есть ребрышко, на него наводим и отбиваем. Получается длинный скол. После серии этих длинных сколов получается такой рисунок.

Каждый раз их труд как лотерея – может получиться с первой попытки, а может не выйти вовсе. С недавних пор наши герои состоят в ассоциации «Археос» – сообщество создано для сближения теоретиков и практиков науки.

Помимо этого, супруги ведут кружок стрельбы из традиционного лука. Ну и самый главный навык – это умение выживать в любых условиях, так как в поисках камней приходится немало путешествовать. И такие экспедиции не бывают скучными.