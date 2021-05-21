Девушка показала, как нужно разрывать отношения. И ради этого она преодолела почти 10 тысяч километров

Девушка показала, как нужно окончательно разрывать отношения с бывшим парнем. И пока пользовательницы соцсетей аплодируют, где-то в мире грустят ранимые юноши.

Как сообщает Insider, Кэсси Юнг и её бывший возлюбленный в 2019 году посетили Сеульскую телебашню (Башню Намсан). Это место является популярным среди парочек, поскольку считается, что если повесить там замок, то любовь будет длиться всю жизнь. Вот и Кэсси с её молодым человеком закрепили там свой замок.