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Девушка показала, как нужно разрывать отношения. И ради этого она преодолела почти 10 тысяч километров

21 мая 2021 06:44
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Девушка показала, как нужно окончательно разрывать отношения с бывшим парнем. И пока пользовательницы соцсетей аплодируют, где-то в мире грустят ранимые юноши.

Как сообщает Insider, Кэсси Юнг и её бывший возлюбленный в 2019 году посетили Сеульскую телебашню (Башню Намсан). Это место является популярным среди парочек, поскольку считается, что если повесить там замок, то любовь будет длиться всю жизнь. Вот и Кэсси с её молодым человеком закрепили там свой замок.

Девушка показала, как нужно разрывать отношения. И ради этого она преодолела почти 10 тысяч километров -1

Фото: tiktok.com/@kassieyeung

Однако вечной любви не вышло. Когда точно пара рассталась, девушка не уточняет, но в мае 2021 года она решила поставить точку в их отношениях. Сейчас 23-летняя блогерша живёт в Лос-Анджелесе, поэтому, чтобы привести в исполнение свой план, Юнг купила билет на самолёт до Сеула и кусачки.

Девушка показала, как нужно разрывать отношения. И ради этого она преодолела почти 10 тысяч километров -4

Фото: tiktok.com/@kassieyeung

Итак, Кэсси преодолела 9580 километров, чтобы вновь добраться до Сеульской телебашни. Затем девушка 30 минут искала тот самый замок. Наконец, найдя его, блогерша воспользовалась кусачками. Увы, теперь на заборе стало одним символом вечной любви меньше. А довольная Юнг весело помахала замком перед камерой.

Девушка показала, как нужно разрывать отношения. И ради этого она преодолела почти 10 тысяч километров -7

Фото: tiktok.com/@kassieyeung

Впрочем, как призналась девушка, она прилетела в Южную Корею не только ради снятия замка. На самом деле Юнг хочет продолжить в этой стране свою танцевальную карьеру. Ну а такая точка в отношениях просто показалась ей возможностью сделать интересный ролик для своих подписчиков в соцсетях. Видео набрало более семи миллионов просмотров, так что план удался.

Девушка показала, как нужно разрывать отношения. И ради этого она преодолела почти 10 тысяч километров -10

Фото: tiktok.com/@kassieyeung

Кстати, ранее девушки показали, как они меняются за время отношений. Наверное, так выглядит настоящая любовь (здесь подробнее). 

# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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