Шутка или реальная проблема? Мужчина нашёл послание на пляже с призывом о помощи

Как рассказало издание Daily Times, Вим Гоббельс нашёл загадочную бутылку совершенно случайно, когда прогуливался по побережью. Внимание мужчины привлёк не сам предмет, а надпись «Помогите!»

Наверное, многие в детстве мечтали получить какое-то таинственное послание от путешественника. Однако эта история произошла в реальности, и весёлой её точно нельзя назвать.

После этого Вим решил открыть бутылку, которая была настолько хорошо завинчена, что содержимое ничуть не намокло и не пострадало. Почерк у отправителя был неразборчив, однако даже при таких условиях удалось понять, что автор письма в опасности.

«Моя яхта потерпела крушение, и я оказался на мелководье рядом с Саффолком. Я в беде. Мне нужны вода и еда. Помогите!» – написал отправитель бутылки.

Однако мнение людей по поводу достоверности послания разделилось. Некоторые считают, что это розыгрыш, ведь в XXI веке просить спасания с помощью бутылки – не самый эффективный способ сохранения жизни. Однако есть люди, которые считают, что это не шутка, а действительно произошедшее кораблекрушение. Такого же мнения придерживается и сам Вим.