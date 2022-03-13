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Шутка или реальная проблема? Мужчина нашёл послание на пляже с призывом о помощи

13 марта 2022 09:33
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Наверное, многие в детстве мечтали получить какое-то таинственное послание от путешественника. Однако эта история произошла в реальности, и весёлой её точно нельзя назвать.  

Как рассказало издание Daily Times, Вим Гоббельс нашёл загадочную бутылку совершенно случайно, когда прогуливался по побережью. Внимание мужчины привлёк не сам предмет, а надпись «Помогите!»  

Шутка или реальная проблема? Мужчина нашёл послание на пляже с призывом о помощи-1

Фото: Daily Times/ Wim Gobbels

После этого Вим решил открыть бутылку, которая была настолько хорошо завинчена, что содержимое ничуть не намокло и не пострадало. Почерк у отправителя был неразборчив, однако даже при таких условиях удалось понять, что автор письма в опасности.  

«Моя яхта потерпела крушение, и я оказался на мелководье рядом с Саффолком. Я в беде. Мне нужны вода и еда. Помогите!» – написал отправитель бутылки.  

Однако мнение людей по поводу достоверности послания разделилось. Некоторые считают, что это розыгрыш, ведь в XXI веке просить спасания с помощью бутылки – не самый эффективный способ сохранения жизни. Однако есть люди, которые считают, что это не шутка, а действительно произошедшее кораблекрушение. Такого же мнения придерживается и сам Вим.  

Кстати, недавно мы рассказывали о загадочном «корабле-призраке». Узнать, как археологам удалось найти его спустя 350 лет, можно здесь.

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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