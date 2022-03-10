Спокойствие и только спокойствие. 5 эффективных способов быстро справиться со стрессом

Многие сталкиваются со стрессовыми ситуациями и, к сожалению, не всегда успешно с ними справляются. Поэтому мы подготовили несколько советов, которые помогут побороть негативные эмоции.
Многие сталкиваются со стрессовыми ситуациями и, к сожалению, не всегда успешно с ними справляются. Поэтому мы подготовили несколько советов, которые помогут побороть негативные эмоции.
Фото: pexels.com
Регулярные занятия спортом способствуют выработке эндорфина (гормона радости и спокойствия). Также физическая активность стимулирует более глубокий сон, что снижает ночную активность мозга и способствует лучшему восстановлению после тяжёлого и продуктивного дня.
Фото: pexels.com
Важно давать нашему организму время на восстановление. Поэтому баланс между трудом и отдыхом просто необходим. Однако это не значит, что можно сутками лежать на кровати и ничего не делать. Такое поведение лишь усугубит ситуацию. Расслабляться можно с помощью прогулок на свежем воздухе, полноценного сна и положительных эмоций, которые вы можете сами себе обеспечить.
Во время медитации уходят тревога и переживания, нормализуется дыхание, пропадает дневная сонливость. Такой способ успокоения помогает обрести внутреннее умиротворение, что избавит вас от негативных мыслей.
Фото: pixabay.com
При стрессовых ситуациях необходимо не концентрироваться на внутренних переживаниях, а постараться отвлечься. Самый простой способ это сделать – завести новое увлечение. Подумайте, чем вы так давно хотели начать заниматься, но никак не доходили руки? Это могут быть изучение нового иностранного языка, уроки рисования или любое другое занятие, которое вам по душе.
Порой постоянное чувство тревоги является симптомом некоторых ментальных заболеваний. Так что иногда самый лучший способ избавления от внутренних проблем – это обращение к специалисту.
Фото: pexels.com
Кстати, ранее мы рассказывали, как позитивное мышление влияет на нашу жизнь. Узнать взаимосвязь между физическим и психологическим здоровьем можно здесь.