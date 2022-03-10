Спокойствие и только спокойствие. 5 эффективных способов быстро справиться со стрессом

Многие сталкиваются со стрессовыми ситуациями и, к сожалению, не всегда успешно с ними справляются. Поэтому мы подготовили несколько советов, которые помогут побороть негативные эмоции.

Регулярные занятия спортом способствуют выработке эндорфина (гормона радости и спокойствия). Также физическая активность стимулирует более глубокий сон, что снижает ночную активность мозга и способствует лучшему восстановлению после тяжёлого и продуктивного дня.

Полноценный отдых

Важно давать нашему организму время на восстановление. Поэтому баланс между трудом и отдыхом просто необходим. Однако это не значит, что можно сутками лежать на кровати и ничего не делать. Такое поведение лишь усугубит ситуацию. Расслабляться можно с помощью прогулок на свежем воздухе, полноценного сна и положительных эмоций, которые вы можете сами себе обеспечить.

Медитация

Во время медитации уходят тревога и переживания, нормализуется дыхание, пропадает дневная сонливость. Такой способ успокоения помогает обрести внутреннее умиротворение, что избавит вас от негативных мыслей.