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Она обрела не только дом, но и призвание. Как собака из приюта помогает десяткам людей

13 марта 2022 10:05
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Канистерапия – метод лечения, при котором целителями являются специально обученные собаки. В этой статье будет история о бездомном животном, которому удалось найти не только семью, но и призвание.  

Как рассказало издание Lenta.ru, Ника Могилёвская более семи лет назад связала свою жизнь с канистеропией. Узнала о таком виде лечения девушка случайно. Изначально она хотела быть волонтёром и помогать бездомным животным. Первая собака, с которой Нике удалось познакомиться, – это Найти. Животное настолько понравилось девушке, что та сразу решила забрать его.  

«Я знала, что хочу подарить Найти новую интересную жизнь, ведь до обретения дома она четыре года сидела в вольере приюта», – рассказала девушка.  

Она обрела не только дом, но и призвание. Как собака из приюта помогает десяткам людей-1

Фото: instagram.com/naity_nice

Собака не любила подвижные игры, однако хорошо ладила с людьми. Заметив склонности питомца, Ника решила направить их в нужное русло. Чтобы Найти смогла участвовать в канистеропии, ей пришлось пройти много испытаний. Например, собаку усаживали на пол, трогали лапы, переворачивали на спину, эмоционально разговаривали и проверяли на стрессоустойчивость. Однако животное справилось со всеми трудностями успешно.  

Она обрела не только дом, но и призвание. Как собака из приюта помогает десяткам людей-4

Фото: instagram.com/naity_nice

После этого Ника вместе с питомцем посещала различные учреждения с волонтёрской деятельностью. Сейчас они активно проводят сеансы и делают людей счастливыми.  

Она обрела не только дом, но и призвание. Как собака из приюта помогает десяткам людей-7

Фото: instagram.com/naity_nice

«Работал с нами еще один мальчик, который не разговаривал до встречи с Найти. Как утверждает его мать, ребенок заговорил благодаря канистерапии. За пару лет лечения мальчик стал очень контактным и общительным», – поделилась Ника.  

Однако питомцы – это не только радость и счастье, но и большая ответственность. Ведь своих питомцев нужно правильно воспитать, а как это сделать, вы можете узнать здесь.  

# Домашние животные # калейдоскоп # Ника Могилёвская # Фотофакт

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