Она обрела не только дом, но и призвание. Как собака из приюта помогает десяткам людей
Канистерапия – метод лечения, при котором целителями являются специально обученные собаки. В этой статье будет история о бездомном животном, которому удалось найти не только семью, но и призвание.
Как рассказало издание Lenta.ru, Ника Могилёвская более семи лет назад связала свою жизнь с канистеропией. Узнала о таком виде лечения девушка случайно. Изначально она хотела быть волонтёром и помогать бездомным животным. Первая собака, с которой Нике удалось познакомиться, – это Найти. Животное настолько понравилось девушке, что та сразу решила забрать его.
«Я знала, что хочу подарить Найти новую интересную жизнь, ведь до обретения дома она четыре года сидела в вольере приюта», – рассказала девушка.
Фото: instagram.com/naity_nice
Собака не любила подвижные игры, однако хорошо ладила с людьми. Заметив склонности питомца, Ника решила направить их в нужное русло. Чтобы Найти смогла участвовать в канистеропии, ей пришлось пройти много испытаний. Например, собаку усаживали на пол, трогали лапы, переворачивали на спину, эмоционально разговаривали и проверяли на стрессоустойчивость. Однако животное справилось со всеми трудностями успешно.
Фото: instagram.com/naity_nice
После этого Ника вместе с питомцем посещала различные учреждения с волонтёрской деятельностью. Сейчас они активно проводят сеансы и делают людей счастливыми.
Фото: instagram.com/naity_nice
«Работал с нами еще один мальчик, который не разговаривал до встречи с Найти. Как утверждает его мать, ребенок заговорил благодаря канистерапии. За пару лет лечения мальчик стал очень контактным и общительным», – поделилась Ника.
Однако питомцы – это не только радость и счастье, но и большая ответственность. Ведь своих питомцев нужно правильно воспитать, а как это сделать, вы можете узнать здесь.