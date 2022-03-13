Она обрела не только дом, но и призвание. Как собака из приюта помогает десяткам людей

Канистерапия – метод лечения, при котором целителями являются специально обученные собаки. В этой статье будет история о бездомном животном, которому удалось найти не только семью, но и призвание.

Как рассказало издание Lenta.ru, Ника Могилёвская более семи лет назад связала свою жизнь с канистеропией. Узнала о таком виде лечения девушка случайно. Изначально она хотела быть волонтёром и помогать бездомным животным. Первая собака, с которой Нике удалось познакомиться, – это Найти. Животное настолько понравилось девушке, что та сразу решила забрать его.

«Я знала, что хочу подарить Найти новую интересную жизнь, ведь до обретения дома она четыре года сидела в вольере приюта», – рассказала девушка.