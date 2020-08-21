Прямой эфир

Учёные выпустят 750 миллионов необычных комаров

21 августа 2020 09:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Учёные в рамках эксперимента выпустят в окружающую среду 750 миллионов генетически модифицированных комаров. Они должны бороться с обычными комарами.

Как сообщает Sky News, в следующем году британская компания планирует выпустить на архипелаг Флорида-Кис необычных насекомых. Их главной задачей будет предотвратить распространение болезней, которые переносят самки комаров.

Генно-модицифированные самцы будут распространять белок, который убивает самок, когда они достигают стадии личинки. Главной целью учёных стали именно самки комаров, поскольку только они пьют кровь, самцы питаются нектаром.

В настоящее время учёные спорят о том, насколько это безопасно. Впрочем, в Бразилии такие комары уже были выпущены. В местах их обитания сократилась популяция комаров, которые переносили опасные для человека болезни, а экосистема не пострадала.

Кстати, раньше мы рассказывали о том, что делать, если вас укусил обычный комар. Вот несколько простых способов избавиться от зуда – подробнее здесь.

# Насекомые # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Отец 40 лет ежегодно фотографируется с дочерью. Посмотрите, насколько сильно всё изменилось
21 августа 2020 07:38

Отец 40 лет ежегодно фотографируется с дочерью. Посмотрите, насколько сильно всё изменилось

Скоро сможет затмить маму. Как выглядит дочь Моники Беллуччи
20 августа 2020 14:05

Скоро сможет затмить маму. Как выглядит дочь Моники Беллуччи

Сколько Шуриков на самом деле? Интересные факты про любимого персонажа из фильмов Гайдая
20 августа 2020 13:00

Сколько Шуриков на самом деле? Интересные факты про любимого персонажа из фильмов Гайдая