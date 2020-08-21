Учёные выпустят 750 миллионов необычных комаров

Учёные в рамках эксперимента выпустят в окружающую среду 750 миллионов генетически модифицированных комаров. Они должны бороться с обычными комарами.

Как сообщает Sky News, в следующем году британская компания планирует выпустить на архипелаг Флорида-Кис необычных насекомых. Их главной задачей будет предотвратить распространение болезней, которые переносят самки комаров.

Генно-модицифированные самцы будут распространять белок, который убивает самок, когда они достигают стадии личинки. Главной целью учёных стали именно самки комаров, поскольку только они пьют кровь, самцы питаются нектаром.

В настоящее время учёные спорят о том, насколько это безопасно. Впрочем, в Бразилии такие комары уже были выпущены. В местах их обитания сократилась популяция комаров, которые переносили опасные для человека болезни, а экосистема не пострадала.