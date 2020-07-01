Опять покусали комары? Рассказываем, как избавиться от зуда

Что делать, если покусали комары? Чаще всего пострадавшие от нападения этих насекомых стойко переносят зуд и ничего не делают. А иногда люди расчёсывают укус, и тогда ранка заживает намного дольше.

Однако есть несколько способов, которыми можно бороться с зудом. Особенно они полезны, если комар покусал человека перед сном, ведь контролировать себя и не чесать укус во время сна крайне сложно. Итак, что делать?

Кремы

А также эфирные масла, кефир, сметана. Достаточно смазать кремами ранку и немного подождать. Самый очевидный способ, но не всегда помогает.