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Скоро сможет затмить маму. Как выглядит дочь Моники Беллуччи

20 августа 2020 14:05
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Какие фильмы с Моникой Беллуччи смотрели вы? Вряд ли может быть так, что человек, у которого есть телевидение, ни разу не смотрел кинокартины с участием знаменитой итальянской актрисы.

Хотя стоит признать, что последние несколько лет Моника стала реже сниматься в фильмах, поэтому постепенно внимание людей переключается с Беллуччи на её 15-летнюю дочь – Дева Кассель. Что о ней известно?

Скоро сможет затмить маму. Как выглядит дочь Моники Беллуччи -1

Фото: instagram.com/devacassel_

Всего год назад состоялся первый публичный выход дочери Моники в свет. До этого девушка, конечно, тоже появлялась на публике, но не на серьёзных и официальных мероприятиях. Сразу же фотографии Кассель и она сама стали главной темой для обсуждения. 

Скоро сможет затмить маму. Как выглядит дочь Моники Беллуччи -4

Фото: instagram.com/devacassel_

Отец Девы – французский актёр и продюсер Венсан Кассель. Мужчина, вероятно, не столь известен как Моника, с которой он состоял в браке с 1999 года по 2013 год, но тоже пользуется популярностью. Он снимался в фильмах «Враг государства № 1», «Чёрный лебедь», «Красавица и чудовище» и других.

Скоро сможет затмить маму. Как выглядит дочь Моники Беллуччи -7

Фото: instagram.com/devacassel_

В 15 лет девушка подписала свой первый контракт, имеющий отношение к миру моды. Дева стала амбассадором парфюмерной линейки Dolce & Gabbana и снялась в рекламной кампании. Однако сейчас Кассель больше времени уделяет учёбе, а не карьере.

Несмотря на свой юный возраст, дочь Моники и Венсана привлекает к себе огромное внимание. И, что очевидно, внимание это не всегда приятное. Ряд пользователей соцсетей подозревает, что Дева уже ходила к пластическим хирургам, чтобы быть более похожей на свою маму.

Скоро сможет затмить маму. Как выглядит дочь Моники Беллуччи -10

Фото: instagram.com/devacassel_ и instagram.com/monicabellucciofficiel (15-летняя Дева и 13-летняя Моника) 

Сначала девушка терпела, но потом высказалась. Кассель заверила, что она не делала никаких операций. Дева пояснила, что она понимает откуда берутся такие домыслы – всё это часть обычных разговоров в соцсетях. Однако, по словам дочери Моники, она больше не могла молчать, поскольку эти слухи стали влиять на её жизнь.

Скоро сможет затмить маму. Как выглядит дочь Моники Беллуччи -13

Фото: instagram.com/devacassel_

У Девы есть младшая сестра – Леони. Девочке сейчас 10 лет. Также у Венсана в 2019 году родилась дочка от второй жены – Амазония. 

И несколько дней назад стало известно, что у Кассель есть молодой человек. Юношу зовут Лука Саландра, он работает моделью. Пара встречается около полугода.

Кстати, недавно мы рассказывали о наследнике другого актёра, известного своей красотой. Как выглядит старший сын Ричарда Гира – смотрите здесь.

# Звезды # калейдоскоп # Моника Беллуччи # Дева Кассель # Венсан Кассель # Фотофакт

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