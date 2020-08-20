Скоро сможет затмить маму. Как выглядит дочь Моники Беллуччи

Какие фильмы с Моникой Беллуччи смотрели вы? Вряд ли может быть так, что человек, у которого есть телевидение, ни разу не смотрел кинокартины с участием знаменитой итальянской актрисы. Хотя стоит признать, что последние несколько лет Моника стала реже сниматься в фильмах, поэтому постепенно внимание людей переключается с Беллуччи на её 15-летнюю дочь – Дева Кассель. Что о ней известно?

Фото: instagram.com/devacassel_

Всего год назад состоялся первый публичный выход дочери Моники в свет. До этого девушка, конечно, тоже появлялась на публике, но не на серьёзных и официальных мероприятиях. Сразу же фотографии Кассель и она сама стали главной темой для обсуждения.

Фото: instagram.com/devacassel_

Отец Девы – французский актёр и продюсер Венсан Кассель. Мужчина, вероятно, не столь известен как Моника, с которой он состоял в браке с 1999 года по 2013 год, но тоже пользуется популярностью. Он снимался в фильмах «Враг государства № 1», «Чёрный лебедь», «Красавица и чудовище» и других.

Фото: instagram.com/devacassel_

В 15 лет девушка подписала свой первый контракт, имеющий отношение к миру моды. Дева стала амбассадором парфюмерной линейки Dolce & Gabbana и снялась в рекламной кампании. Однако сейчас Кассель больше времени уделяет учёбе, а не карьере. Несмотря на свой юный возраст, дочь Моники и Венсана привлекает к себе огромное внимание. И, что очевидно, внимание это не всегда приятное. Ряд пользователей соцсетей подозревает, что Дева уже ходила к пластическим хирургам, чтобы быть более похожей на свою маму.

Фото: instagram.com/devacassel_ и instagram.com/monicabellucciofficiel (15-летняя Дева и 13-летняя Моника)

Сначала девушка терпела, но потом высказалась. Кассель заверила, что она не делала никаких операций. Дева пояснила, что она понимает откуда берутся такие домыслы – всё это часть обычных разговоров в соцсетях. Однако, по словам дочери Моники, она больше не могла молчать, поскольку эти слухи стали влиять на её жизнь.

Фото: instagram.com/devacassel_