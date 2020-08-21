Отец 40 лет ежегодно фотографируется с дочерью. Посмотрите, насколько сильно всё изменилось
Семейные традиции – это всегда здорово. У кого-то принято раз в год устраивать совместный ужин. У кого-то – регулярно всей семьёй ездить на рыбалку или пикник. Кто-то выделяет один день в месяц, чтобы дружно навести порядок в доме.
Все эти маленькие традиции могут утомлять, но потом, много лет спустя, понимаешь, как здорово было собраться всей семьёй и просто провести время вместе, даже если это было скучно.
Как сообщается на ресурсе Ourjiangsu.com, Хуа Юньцинь из китайского городского округа Чжэньцзян каждый год фотографируется со своей дочерью Хуа Хуа. Мужчина начал эту традицию в 1980 году, когда у него ещё не было даже цветного фотоаппарата. Тогда молодому отцу было 26 лет, а его дочке – годик.
Фото: Bored Panda / Hua Yunqing
Фото: Bored Panda / Hua Yunqing
Фото: Bored Panda / Hua Yunqing
Сейчас Хуа Хуа уже давно замужем, она живёт в Японии с мужем и двумя дочками. Но женщина не забывает про фото с отцом и недавно вновь приезжала в Китай, чтобы сделать снимок, который стал сороковым в их коллекции.
Фото: Bored Panda / Hua Yunqing
Фото: Bored Panda / Hua Yunqing
Фото: Bored Panda / Hua Yunqing
Первую фотографию сделала супруга Юньциня. Затем снимки делали и другие родственники, а если они не могли отправиться в поездку вместе с Хуа, то мужчина обращался за помощью к случайным прохожим.
Фото: Bored Panda / Hua Yunqing
Фото: Bored Panda / Hua Yunqing
Фото: Ourjiangsu / Hua Yunqing
В 1998 году Хуа Хуа уехала в Японию по обмену. Семья не могла сделать традиционное фото. Но Юньцинь нашёл выход из положения – папа и дочка фотографировались порознь, а затем мужчина совместил снимки.
Фото: Bored Panda / Hua Yunqing
Фото: Bored Panda / Hua Yunqing
Фото: Bored Panda / Hua Yunqing
Это был единственный год, когда семейная традиция несколько нарушилась. С тех пор семья каждый раз находила возможность сделать ежегодное фото.
Фото: Bored Panda / Hua Yunqing
Фото: Bored Panda / Hua Yunqing (2015 год)
Фото: Bored Panda / Hua Yunqing
Раньше Юньцинь работал в сфере городского планирования и побывал в более чем сотне стран. Теперь мужчина уже на пенсии, время от времени он путешествует по Китаю, а также с любовью листает альбом, в котором хранятся их с дочкой фотографии.
Фото: Ourjiangsu / Hua Yunqing
Фото: Ourjiangsu / Hua Yunqing
Кстати, такая же традиция есть и в ещё одной семье. Отец ежегодно делает фотографии с дочкой. И, что удивительно, с каждым разом выглядит всё лучше – здесь подробнее.