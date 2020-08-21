Отец 40 лет ежегодно фотографируется с дочерью. Посмотрите, насколько сильно всё изменилось

Семейные традиции – это всегда здорово. У кого-то принято раз в год устраивать совместный ужин. У кого-то – регулярно всей семьёй ездить на рыбалку или пикник. Кто-то выделяет один день в месяц, чтобы дружно навести порядок в доме.

Все эти маленькие традиции могут утомлять, но потом, много лет спустя, понимаешь, как здорово было собраться всей семьёй и просто провести время вместе, даже если это было скучно.

Как сообщается на ресурсе Ourjiangsu.com, Хуа Юньцинь из китайского городского округа Чжэньцзян каждый год фотографируется со своей дочерью Хуа Хуа. Мужчина начал эту традицию в 1980 году, когда у него ещё не было даже цветного фотоаппарата. Тогда молодому отцу было 26 лет, а его дочке – годик.