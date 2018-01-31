В Москве прошел самый сильный снегопад с начала зимы: что публиковали в соцсетях
Новости России. 30 января в Москве выпало максимальное количество снега за зиму. Все коммунальные службы российской столицы были переведены на усиленный режим работы.
По информации заместителя Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, в городе выпало до 20 сантиметров осадков. Снегопад продолжится, по прогнозам в выходные количество осадков увеличится.
Синоптики отмечают, что с начала зимы в Москве выпало 124 сантиметра снега, 62 из них (при норме 56 сантиметров) – в январе.
Фото: instagram.com/chili_meow
Местные жители обрадовались снегу и отметили, что настоящая зима ощущается, когда на улице лежит снег. Москвичи публиковали в социальных сетях фотографии с улиц города. По словам людей, на улице «зимняя сказка», «новогоднее настроение даже после окончания праздников».
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