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В Москве прошел самый сильный снегопад с начала зимы: что публиковали в соцсетях

31 января 2018 10:40
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Новости России. 30 января в Москве выпало максимальное количество снега за зиму. Все коммунальные службы российской столицы были переведены на усиленный режим работы.

По информации заместителя Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, в городе выпало до 20 сантиметров осадков. Снегопад продолжится, по прогнозам в выходные количество осадков увеличится.

Синоптики отмечают, что с начала зимы в Москве выпало 124 сантиметра снега, 62 из них (при норме 56 сантиметров) – в январе.

В Москве прошел самый сильный снегопад с начала зимы: что публиковали в соцсетях-1

Фото: instagram.com/chili_meow

Местные жители обрадовались снегу и отметили, что настоящая зима ощущается, когда на улице лежит снег. Москвичи публиковали в социальных сетях фотографии с улиц города. По словам людей, на улице «зимняя сказка», «новогоднее настроение даже после окончания праздников».

Мы собрали фото заснеженной Москвы глазами ее жителей.

В середине лета жителям Санкт-Петербурга погода преподнесла сюрприз. В городе выпал снег в июле. 

10 фотографий июльского снега в Санкт-Петербурге (читать далее).

# Фотофакт # калейдоскоп # Погода # Петр Бирюков

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