Нутрициолог призывает есть грецкие орехи для здоровья сердца

Нутрициолог советует каждый день есть грецкие орехи, чтобы избежать заболеваний сердца.
Нутрициолог советует каждый день есть грецкие орехи, чтобы избежать заболеваний сердца.
Фото: Pixabay
Если в ежедневном рационе заменить часть красного мяса на растительный белок, это может помочь снизить риск сердечных заболеваний. Отличной альтернативой могут быть грецкие орехи, пишет Lenta.ru. Специалист отметила, что в них содержатся жиры, витамины и минералы, а также медь, которая полезна для укрепления иммунитета, здоровья костей и сердца.
Причем это не означает, что нужно полностью отказаться от мяса. Если хотя бы иногда вместо него есть растительные продукты, то это принесет здоровью только пользу.
Читайте также:
Терапевт назвала топ-6 продуктов, богатых белком
Врач рассказала, сколько клубники можно есть без вреда для здоровья и фигуры
Правильные интервалы в питании помогут избежать гастрита – врач