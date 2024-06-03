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Нутрициолог призывает есть грецкие орехи для здоровья сердца

03 июня 2024 09:28
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Нутрициолог советует каждый день есть грецкие орехи, чтобы избежать заболеваний сердца.

Нутрициолог призывает есть грецкие орехи для здоровья сердца -1


Фото: Pixabay

Если в ежедневном рационе заменить часть красного мяса на растительный белок, это может помочь снизить риск сердечных заболеваний. Отличной альтернативой могут быть грецкие орехи, пишет Lenta.ru. Специалист отметила, что в них содержатся жиры, витамины и минералы, а также медь, которая полезна для укрепления иммунитета, здоровья костей и сердца.

Причем это не означает, что нужно полностью отказаться от мяса. Если хотя бы иногда вместо него есть растительные продукты, то это принесет здоровью только пользу.

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# Здоровье # калейдоскоп

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