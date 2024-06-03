Врач рассказал, чем опасны яйца с грязной или повреждённой скорлупой

В куриных яйцах содержится идеальный по усвояемости белок, а также кальций, фосфор, лецитин и кальциферол. Однако врач Александр Алексеев не советует покупать яйца с поврежденной или загрязненной скорлупой, так как они могут быть заражены опасными бактериями.

Речь идет о бактериях рода Salmonella или вирусе Influenza virus A, вызывающим развитие птичьего гриппа. Если скорлупа повреждена или загрязнена, то инфицированным может оказаться и само яйцо. Именно поэтому нужно внимательно следить за соблюдением сроков годности и условий хранения, пишет Газета.ru. А перед приготовлением необходимо мыть яйца теплой водой с мылом.

Куриные яйца считаются очень полезным продуктом, но единого мнения, сколько яиц нужно съедать в день, нет. Тем, у кого повышен уровень холестерина, нужно сократить употребление желтков до 2-3 штук в неделю. Много яиц не стоит есть и людям, которые страдают заболеваниями печени, желчного пузыря, почек и мочевыводящих путей, а также пожилым людям.

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