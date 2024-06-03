Кинолог рассказал, как помочь питомцам справиться с летней жарой

Кинолог рассказал, что домашние животные летом могут получить тепловой удар как на улице, так и в квартире. Рассказываем, как помочь питомцам справиться с жарой.

Специалист не советует мочить их шерсть, чтобы не получить «эффект бани». Не стоит направлять на животных вентиляторы или кондиционеры, лучше приоткрывать окна и оставлять открытыми межкомнатные двери, пишет Газета.ru.

Если в квартире большую часть дня светит солнце, нужно закрыть шторы, чтобы помещение не нагревалось. Питомцу можно оставить влажное полотенце на полу, чтобы он мог полежать на нем. Подойдут также бутылки с холодной водой или охлаждающие коврики.

Читайте также:

Клещи переносят смертельную для собак болезнь – как предотвратить заражение?

Микрочип помог хозяевам найти пропавшего пять лет назад кота

Обезьяна украла из сумки туристки паспорт и разорвала его