Актёр фильма «Приключения Электроника» Владимир Торсуев женился в пятый раз

Новости России. 4 июля актёр Владимир Торсуев женился. Об этом он рассказал изданию «КП-Новосибирск». «Женщину, которую я люблю, зовут Лилия. Это было обдуманное решение, правильное, хотя злые языки говорили, что это ерунда», – поделился подробностями Владимир.

Фото: nsk.kp.ru

По словам Торсуева, его новая избранница не из актёрской среды. Женщина родилась в Украине, работает врачом. Познакомились супруги, когда Лилия ухаживала за одной из знакомых Владимира.

Фото: nsk.kp.ru