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Актёр фильма «Приключения Электроника» Владимир Торсуев женился в пятый раз

31 июля 2020 11:23
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Новости России. 4 июля актёр Владимир Торсуев женился. Об этом он рассказал изданию «КП-Новосибирск».

«Женщину, которую я люблю, зовут Лилия. Это было обдуманное решение, правильное, хотя злые языки говорили, что это ерунда», – поделился подробностями Владимир.

Актёр фильма «Приключения Электроника» Владимир Торсуев женился в пятый раз-1

Фото: nsk.kp.ru 

По словам Торсуева, его новая избранница не из актёрской среды. Женщина родилась в Украине, работает врачом. Познакомились супруги, когда Лилия ухаживала за одной из знакомых Владимира.

Актёр фильма «Приключения Электроника» Владимир Торсуев женился в пятый раз-4

Фото: nsk.kp.ru 

Исполнитель роли Электроника предпочёл больше ничего не рассказывать. Стоит отметить, что у Торсуева есть дочь Елизавета, которой в декабре исполнится 13 лет.

Кстати, ранее мы узнали, как изменились актёры фильма «Приключения Электроника» за прошедшие годы. Взглянуть на выросших главных героев кинокартины можно здесь.

# Звезды # калейдоскоп # Владимир Торсуев # Фотофакт

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