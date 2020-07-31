Актёр фильма «Приключения Электроника» Владимир Торсуев женился в пятый раз
Новости России. 4 июля актёр Владимир Торсуев женился. Об этом он рассказал изданию «КП-Новосибирск».
«Женщину, которую я люблю, зовут Лилия. Это было обдуманное решение, правильное, хотя злые языки говорили, что это ерунда», – поделился подробностями Владимир.
По словам Торсуева, его новая избранница не из актёрской среды. Женщина родилась в Украине, работает врачом. Познакомились супруги, когда Лилия ухаживала за одной из знакомых Владимира.
Исполнитель роли Электроника предпочёл больше ничего не рассказывать. Стоит отметить, что у Торсуева есть дочь Елизавета, которой в декабре исполнится 13 лет.
Кстати, ранее мы узнали, как изменились актёры фильма «Приключения Электроника» за прошедшие годы. Взглянуть на выросших главных героев кинокартины можно здесь.