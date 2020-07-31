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Молодёжный форум «Олимпия» стартует в Беларуси. Кто может принять участие

31 июля 2020 10:35
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За спортивную, творческую, интеллектуальную Беларусь. Все готово к открытию масштабного молодежного форума под названием «Олимпия». Он стартует на берегах реки Ислочь.

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – секретарь Центрального комитета БРСМ – Александра Гончарова.

Приехать могут все желающие? Нужна какая-то регистрация или вот вы просто бросили клич и приезжает, кто хочет?

Александра Гончарова, секретарь Центрального комитета БРСМ:
Мы уже месяц готовим это мероприятие, у нас есть положение о его проведении, где указаны сроки, когда необходимо подать заявку и заявиться на это мероприятие. Вот те 13 команд, которые мы в этом году пригласили, отобрали – это те, кто зарегистрировался.

Молодёжный форум «Олимпия» стартует в Беларуси. Кто может принять участие-1

Сколько человек примет участие в слете, и каким будет формат данного мероприятия? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# БРСМ # калейдоскоп # Александра Гончарова # Фотофакт

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