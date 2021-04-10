Прямой эфир

Учитель похвалил рисунок ученика. Этих слов хватило, чтобы парень стал художником

10 апреля 2021 07:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Учителя могут оказывать на своих подопечных гораздо большее внимание, чем кажется на первый взгляд. Некоторые успешные люди признаются, что им повезло встретить в детстве хорошего педагога. 

Как сообщает SoraNews24, 19-летний студент Юичиро Абэ известен в Японии как многообещающий художник, который рисует цветными карандашами. 

Учитель похвалил рисунок ученика. Этих слов хватило, чтобы парень стал художником -1

Фото: instagram.com/_yuichiro_abe 

Несмотря на его юный возраст, у Абэ уже были собственные выставки. На последнюю пришло много людей, которые не только раскупили работы художника, но и принесли ему разные подарки. 

Учитель похвалил рисунок ученика. Этих слов хватило, чтобы парень стал художником -4

Фото: instagram.com/_yuichiro_abe 

Однако не все знают, с чего начался творческий путь Юичиро. Именно об этом молодой человек и рассказал на своей странице в Twitter. 

Учитель похвалил рисунок ученика. Этих слов хватило, чтобы парень стал художником -7

Фото: instagram.com/_yuichiro_abe 

Когда японец учился в средней школе, он нарисовал в своём дневнике яблоко. Этого делать не полагается, но классный руководитель, увидев рисунок, не стал ругать ученика. Наоборот, педагог похвалил творчество Абэ. 

Учитель похвалил рисунок ученика. Этих слов хватило, чтобы парень стал художником -10

Фото: twitter.com/erumo_0384 

«Очень красиво! Я хочу, чтобы ты берёг свой талант и развивал его», – написал учитель. 

Учитель похвалил рисунок ученика. Этих слов хватило, чтобы парень стал художником -13

Фото: instagram.com/_yuichiro_abe 

Этих простых, но тёплых слов хватило, чтобы вдохновить Юичиро продолжать рисовать. Он хотел стать художником, но до похвалы педагога не был уверен, что у него хорошо получается. 

Учитель похвалил рисунок ученика. Этих слов хватило, чтобы парень стал художником -16

Фото: instagram.com/_yuichiro_abe 

С тех пор прошло несколько лет, но Абэ и сейчас с благодарностью вспоминает поступок классрука. 

Учитель похвалил рисунок ученика. Этих слов хватило, чтобы парень стал художником -19

Фото: instagram.com/_yuichiro_abe 

Кстати, недавно мы рассказывали про учителя, который запомнился своей ученице. Правда, не своим умением подбодрить, а сарказмом (здесь подробности). 

# Художник # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ему было 99 лет. Умер супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп
09 апреля 2021 13:50

Ему было 99 лет. Умер супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп

Сын захотел порадовать отца и подарил ему машину. Его же
09 апреля 2021 13:13

Сын захотел порадовать отца и подарил ему машину. Его же

Девушка думала, что у её парня проблемы со здоровьем. Но бывшая юноши объяснила, что у него проблемы иного рода
09 апреля 2021 10:45

Девушка думала, что у её парня проблемы со здоровьем. Но бывшая юноши объяснила, что у него проблемы иного рода