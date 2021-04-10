Учитель похвалил рисунок ученика. Этих слов хватило, чтобы парень стал художником

Учителя могут оказывать на своих подопечных гораздо большее внимание, чем кажется на первый взгляд. Некоторые успешные люди признаются, что им повезло встретить в детстве хорошего педагога.

Как сообщает SoraNews24, 19-летний студент Юичиро Абэ известен в Японии как многообещающий художник, который рисует цветными карандашами.