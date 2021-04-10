Учитель похвалил рисунок ученика. Этих слов хватило, чтобы парень стал художником
Учителя могут оказывать на своих подопечных гораздо большее внимание, чем кажется на первый взгляд. Некоторые успешные люди признаются, что им повезло встретить в детстве хорошего педагога.
Как сообщает SoraNews24, 19-летний студент Юичиро Абэ известен в Японии как многообещающий художник, который рисует цветными карандашами.
Фото: instagram.com/_yuichiro_abe
Несмотря на его юный возраст, у Абэ уже были собственные выставки. На последнюю пришло много людей, которые не только раскупили работы художника, но и принесли ему разные подарки.
Фото: instagram.com/_yuichiro_abe
Однако не все знают, с чего начался творческий путь Юичиро. Именно об этом молодой человек и рассказал на своей странице в Twitter.
Фото: instagram.com/_yuichiro_abe
Когда японец учился в средней школе, он нарисовал в своём дневнике яблоко. Этого делать не полагается, но классный руководитель, увидев рисунок, не стал ругать ученика. Наоборот, педагог похвалил творчество Абэ.
Фото: twitter.com/erumo_0384
«Очень красиво! Я хочу, чтобы ты берёг свой талант и развивал его», – написал учитель.
Фото: instagram.com/_yuichiro_abe
Этих простых, но тёплых слов хватило, чтобы вдохновить Юичиро продолжать рисовать. Он хотел стать художником, но до похвалы педагога не был уверен, что у него хорошо получается.
Фото: instagram.com/_yuichiro_abe
С тех пор прошло несколько лет, но Абэ и сейчас с благодарностью вспоминает поступок классрука.
Фото: instagram.com/_yuichiro_abe
Кстати, недавно мы рассказывали про учителя, который запомнился своей ученице. Правда, не своим умением подбодрить, а сарказмом (здесь подробности).