Учитель написал прощальное послание ученице, но трогательным его не назовёшь. Педагог оказался любителем сарказма
Девушка благополучно окончила школу, но всё ещё не может забыть прощальные слова своего учителя по английскому языку. Ведь педагог оказался тем ещё злодеем.
Пользовательница Twitter под ником Ash показала фотографию своей выпускной книги, в которой есть прощальные или напутственные слова от педагогов. Особое место там занимает послание мистера Сидата, который вёл уроки английского.
«Эшли, иногда я прихожу домой и не могу уснуть, потому что твой раздражающий голос продолжает звенеть у меня в ушах как самая страшная пытка, известная человеку. Это всё. Удачи», – написал мистер Сидат.
Фото: twitter.com/arcticashhh
Как призналась девушка, она до сих пор не может поверить, что преподаватель мог оставить ей такое послание. Позже Ash добавила, что это сарказм в чистом виде, ведь она – ужасная молчунья и практически не разговаривала на уроках мистера Сидата.
В комментариях под публикацией Эшли выяснилось, что она не одинока в этом смысле. Похоже, преподаватели любят оставлять подобные послания.
Фото: twitter.com/arcticashhh
«Это похоже на правду, потому что мой учитель математики был одержим моими «глупыми» розовыми волосами и сказал, что розовые волосы буквально мешают мне в математике»,
«Мой учитель естествознания оставил мне похожую записку, в которой говорилось: «Я лежу в постели ночью и не могу заснуть из-за вашего голоса, эхом разносящегося в моей голове. И мне видятся ваши глупые синие волосы»,
«Мне учитель вручил конверт, в котором были счёт и записка: «За пять потерянных лет моей жизни».
Кстати, мы легко можем предположить, какие именно синие волосы виделись учителю перед сном. Вот один из возможных вариантов (подробности здесь).