Учитель написал прощальное послание ученице, но трогательным его не назовёшь. Педагог оказался любителем сарказма

Девушка благополучно окончила школу, но всё ещё не может забыть прощальные слова своего учителя по английскому языку. Ведь педагог оказался тем ещё злодеем.

Пользовательница Twitter под ником Ash показала фотографию своей выпускной книги, в которой есть прощальные или напутственные слова от педагогов. Особое место там занимает послание мистера Сидата, который вёл уроки английского.

«Эшли, иногда я прихожу домой и не могу уснуть, потому что твой раздражающий голос продолжает звенеть у меня в ушах как самая страшная пытка, известная человеку. Это всё. Удачи», – написал мистер Сидат.