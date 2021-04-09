Девушка думала, что у её парня проблемы со здоровьем. Но бывшая юноши объяснила, что у него проблемы иного рода

Девушка несколько месяцев встречалась с парнем и думала, что он – её идеал. Но потом молодой человек начал пропадать. Как сообщает The Sun, всё случилось в 2016 году, когда 21-летняя Лилия училась на последнем курсе юридического факультета в Нидерландах. Девушка познакомилась в приложении для поиска пары с обаятельным юношей по имени Джей.

Фото: instagram.com/lilylikecom

Общение шло волнами: то оно было очень насыщенным, то молодые люди практически не разговаривали. Спустя несколько недель пара решила встретиться. Джей произвёл на девушку сильное впечатление. Парень казался зрелым, у него были серьёзные планы относительно его будущего. Лилия поняла, что это свидание стало одним из лучших в её жизни. Несколько месяцев всё было как в сказке. Влюблённые даже летали на выходные в Париж, чтобы сделать свидания более интересными и насыщенными.

Фото: instagram.com/lilylikecom

Однако затем общение пошло на спад. Сначала юноша не отвечал пару часов, потом сутки, потом – по три дня. Джей говорил, что у него сломалось зарядное устройство для телефона, что он оказался в другой стране и без связи. В то же время Лилия заметила, что иногда парень врёт просто так, без особых причин.

Фото: instagram.com/lilylikecom

Перелом произошёл, когда Джей не пришёл на день рождения к матери Лилии. По словам девушки, она всё время переживала и из-за этого испортила маме праздник. Потом Лилии пришло сообщение якобы от мамы юноши. Она сказала, что Джей в больнице из-за рака груди. От той же болезни умер его дедушка. «Мой мир рушился. Я упала на пол, начала плакать и кричать», – вспомнила девушка.

Фото: instagram.com/lilylikecom

Лилия постаралась проявить понимание. Пара продолжила встречаться, но предпоследней каплей стало то, что юноша не встретил свою партнёршу в аэропорту накануне её дня рождения. Поскольку молодой человек не брал трубку, девушка позвонила его маме. Женщина ответила и поднесла телефон сыну – тот начал притворно кашлять.

Фото: instagram.com/lilylikecom

Уроженка Нидерландов понимала, что это очередная ложь, но всё-таки не нашла в себе сил разорвать отношения с человеком, у которого серьёзная болезнь. Наконец, после получения «сухого» поздравления с днём рождения, а также последующего пропадания юноши на четыре дня, Лилия поняла, что так больше не может продолжаться. Девушка написала Джею, извинилась, пожелала выздоровления и разорвала отношения. Парень так и не открыл это сообщение даже спустя несколько лет. Зато через пару месяцев с Лилией связалась Мэри. Девушка спросила, была ли Лилия на похоронах Джея.

Фото: instagram.com/lilylikecom

Как оказалось, парень раньше встречался с Мэри, а затем сымитировал свою смерть. Лилия заверила Мэри, что молодой человек жив, здоров и прекрасно проводит время, об этом можно судить по фотографиям, которые он продолжал публиковать в соцсетях. Лилия нашла в себе силы рассказать эту историю только в 2020 году. Девушка разместила ролик на своём YouTube-канале и выразила надежду, что её пример поможет другим людям гораздо быстрее распознавать таких партнёров, как Джей. Сейчас Лилия живёт в США и уже три года встречается с парнем.

Фото: instagram.com/lilylikecom