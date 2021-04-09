Ему было 99 лет. Умер супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп

Новости Великобритании. На 100 году жизни скончался герцог Эдинбургский Филипп. Об этом сообщается на официальной странице Букингемского дворца в Twitter.

«С глубоким прискорбием Её величество королева объявила о смерти своего любимого мужа, его Королевского высочества, принца Филиппа, герцога Эдинбургского», – говорится в сообщении.

Уточняется, что супруг Елизаветы II умер утром 9 апреля в Виндзорском замке. Для подготовки похорон принца Филиппа во дворце используют кодовое название «Операция Форт-Бридж» в честь моста, который соединяет Эдинбург и Перт.