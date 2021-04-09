Ему было 99 лет. Умер супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп

Новости Великобритании. На 100 году жизни скончался герцог Эдинбургский Филипп. Об этом сообщается на официальной странице Букингемского дворца в Twitter.
«С глубоким прискорбием Её величество королева объявила о смерти своего любимого мужа, его Королевского высочества, принца Филиппа, герцога Эдинбургского», – говорится в сообщении.
Уточняется, что супруг Елизаветы II умер утром 9 апреля в Виндзорском замке. Для подготовки похорон принца Филиппа во дворце используют кодовое название «Операция Форт-Бридж» в честь моста, который соединяет Эдинбург и Перт.
Фото: twitter.com/RoyalFamily
Согласно протоколу, в Великобритании объявлен национальный траур. На восемь дней все государственные дела будут приостановлены, все флаги – спущены, а члены британского парламента должны будут носить чёрные нарукавные повязки. Предполагается, что королевская семья не будет участвовать в публичных мероприятиях 30 дней.
Принц Филипп родился 10 июня 1921 года в Греции. Во время Второй мировой войны герцог Эдинбургский служил в ВМФ и принял участие в ряде вошедших в историю военных операций. После войны, в 1946 году принц Филипп попросил руки Елизаветы II, и в ноябре 1947 года состоялось бракосочетание.
В 2011 году принц Филипп заявил о желании постепенно сократить общественные функции. Через шесть лет герцог Эдинбургский полностью прекратил их исполнение, однако продолжил сопровождать супругу на публичных мероприятиях.
В начале 2021 года принц Филипп около месяца провёл в больнице, где лечился от инфекции и хронической болезни сердца. В марте он был выписан.