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Сын захотел порадовать отца и подарил ему машину. Его же

09 апреля 2021 13:13
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Молодой человек подарил отцу его же автомобиль. И такая забота – лучшее доказательство того, что мужчина правильно воспитал сына. 

Один из авторов YouTube-канала Corteezy Марк Кортез рассказал, что у него очень большая семья. И практически все его родственники обожают автомобили. У отца Марка есть своя любимица – Honda Civic Si 1987 года. Мужчина гоняет на этой машине всю свою жизнь. Разумеется, он следит за своим автомобилем, но из-за возраста иномарка начала терять очарование. 

Сын захотел порадовать отца и подарил ему машину. Его же -1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Corteezy 

Молодой человек решил сделать отцу сюрприз. Марк «стащил» у мужчины ключи от автомобиля и угнал его. А если точнее – доставил транспортное средство к специалистам по реставрации. Парень и сам принимал деятельное участие. Помимо прочего, он помог перекрасить машину, а также сменить покрышки. 

Сын захотел порадовать отца и подарил ему машину. Его же -4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Corteezy 

Глава семьи быстро обнаружил пропажу, но не стал переживать. Мужчина был больше удивлён, чем расстроен, ведь считал, что его «старушка» мало кого может заинтересовать, да и дорого её не продать. Отец Марка собирался написать заявление в полицию, но пока он думал над этим, молодой человек уже закончил подготовку. 

Сын захотел порадовать отца и подарил ему машину. Его же -7

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Corteezy 

Дети мужчины устроили целое шоу и проводили его в гараж, где стояла свеженькая и отреставрированная Honda. Счастливый владелец автомобиля осмотрел его со всех сторон, а затем дети торжественно вручили отцу ключи (которые сами и позаимствовали ранее). Мужчина устроил тест-драйв и остался очень доволен. 

Сын захотел порадовать отца и подарил ему машину. Его же -10

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Corteezy 

Кстати, ранее мы рассказывали про ещё одного счастливого отца. Он получил в подарок от сына машину своей мечты – подробности здесь

# Дети и родители # калейдоскоп # Марк Кортез # Фотофакт

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