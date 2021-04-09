Сын захотел порадовать отца и подарил ему машину. Его же

Молодой человек подарил отцу его же автомобиль. И такая забота – лучшее доказательство того, что мужчина правильно воспитал сына.

Один из авторов YouTube-канала Corteezy Марк Кортез рассказал, что у него очень большая семья. И практически все его родственники обожают автомобили. У отца Марка есть своя любимица – Honda Civic Si 1987 года. Мужчина гоняет на этой машине всю свою жизнь. Разумеется, он следит за своим автомобилем, но из-за возраста иномарка начала терять очарование.