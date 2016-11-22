Ученые обнаружили гигантский океан в недрах Земли

Британские и американские геофизики обнаружили в недрах Земли огромную массу воды, пишет The International Business Times.

Обширные водные запасы находятся на глубине 400-600 километров от поверхности планеты и законсервированы в гидратированных минералах, в частности в брусите. Исследование показало, что этот минерал, включающий в себя воду, при высоких давлениях является термодинамически устойчивым.

Точное количество воды остается неясным, однако специалисты Альбертского университета предполагают, что ее масса может составить до 1,5% от веса планеты, что равняется массе всей воды на поверхности Земли.

Ученые отмечают, что наличие в глубоких недрах воды играет важную роль в геологической активности планеты и ее климатических изменениях. В дальнейшем планируется точная оценка количества связанной с гидратированными минералами воды внутри планеты.

Находящаяся внутри земной коры вода выполняет те же функции, что и та, которая находится на поверхности. В связи с этим специалисты надеются, что их открытие позволит ответить на некоторые вопросы относительно происходящих на планете процессов.