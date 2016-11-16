Галопом по Европам: американка может стать самым быстрым путешественником в мире

Даже если быть совершенно равнодушным к путешествиям, факт, что кто-то посетил практически все страны мира, производит впечатление. Кассандра Де Пекол, 27-летняя американка, с июля 2015 года побывала в 181 стране. Если девушка чуть более чем за месяц посетит еще 15 стран, то она войдет в книгу рекордов Гиннеса как путешественник, посетивший 196 суверенных государств за самое короткое время.

Кассандра назвала свою поездку Expedition196. Девушка посещает страны в качестве посла мира от имени Международного института мира. Более чем за год она потратила 200 тысяч долларов, большую часть расходов взяли на себя спонсоры. Чтобы сократить расходы Кассандра использует свой профиль в Instagram для рекламы взамен на бесплатное жилье.

boredpanda.com, instagram.com