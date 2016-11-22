5 дизайнеров, которые превращают бумагу в произведения искусства

Использовать бумагу для творчества мы научились еще в детстве. Большинство распрощалось с ножницами и клеем сразу после уроков труда, а кто-то довел навык до совершенства.



Филиппинский дизайнер Патрик Кабрал работает в разных напралениях, используя множество техник. Популярность в сети Instsgram молодому человеку принесли бумажные вырезки. Детализированность работ заставляет восхитится талантом и усидчивостью автора.

darkgravity