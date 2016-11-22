5 дизайнеров, которые превращают бумагу в произведения искусства
Использовать бумагу для творчества мы научились еще в детстве. Большинство распрощалось с ножницами и клеем сразу после уроков труда, а кто-то довел навык до совершенства.
Филиппинский дизайнер Патрик Кабрал работает в разных напралениях, используя множество техник. Популярность в сети Instsgram молодому человеку принесли бумажные вырезки. Детализированность работ заставляет восхитится талантом и усидчивостью автора.
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Джон Эд Де Вера называе себя мультидизайнером, но чаще всего в его руке оказывается канцелярский нож. Каждую идею автор тщательно разрабатывает, переносит эскизы на несколько листов бумаги, вырезает, складывает в определенном порядке. Таким образом создается рельеф, рисунки превращаются в трехмерных людей и животных.
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Уилл Карц скупает газеты вовсе не для того, чтобы быть в курсе событий, но картину мира он воссоздает не хуже. Скульптор использует бумагу для того, чтобы показать Нью-Йорк в статике. Мужчина запечетлевает жителей мастерски. Кажется, что бумажные собаки вот-вот сорвутся с поводка и начнут преследовать обидчика, бумажные старички перебросятся парой реплик, бумажная женщина прикрикнет на непослушного сына.
www.willkurtz.com
Японка Чи Хитотсуяма благодаря своему таланту исколесила полмира. Девушка получила диплом дизайнера в Токийском политехническом университете, после чего начала искать себя в архитектуре. Благодаря работам из бумаги дизайнер получил признание во всем мире.
www.hitotsuyamastudio.com
Для развития таланта Су Блекуэл была изрезана впечатляющая библиотека, именно поэтому она — завсегдатай букинистичеких магазинов. Дизайнер дарит книгам вторую жизнь, заставляя восхищаться не их содержанием, но и внешним видом.
www.sublackwell.co.uk