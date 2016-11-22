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5 дизайнеров, которые превращают бумагу в произведения искусства

22 ноября 2016 03:18
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Использовать бумагу для творчества мы научились еще в детстве. Большинство распрощалось  с ножницами и клеем сразу после уроков труда, а кто-то довел навык до совершенства.


Филиппинский дизайнер Патрик Кабрал работает в разных напралениях, используя множество техник. Популярность в сети Instsgram молодому человеку принесли бумажные вырезки. Детализированность работ заставляет восхитится талантом и усидчивостью автора.
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5 дизайнеров, которые превращают бумагу в произведения искусства-1

5 дизайнеров, которые превращают бумагу в произведения искусства-3

Джон Эд Де Вера называе себя мультидизайнером, но чаще всего в его руке оказывается канцелярский нож. Каждую идею автор тщательно разрабатывает, переносит эскизы на несколько листов бумаги, вырезает, складывает в определенном порядке. Таким образом создается рельеф, рисунки превращаются в трехмерных людей и животных.
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5 дизайнеров, которые превращают бумагу в произведения искусства-6

5 дизайнеров, которые превращают бумагу в произведения искусства-8

Уилл Карц скупает газеты вовсе не для того, чтобы быть в курсе событий, но картину мира он воссоздает не хуже. Скульптор использует бумагу для того, чтобы показать Нью-Йорк в статике. Мужчина запечетлевает жителей мастерски. Кажется, что бумажные собаки вот-вот сорвутся с поводка и начнут преследовать обидчика, бумажные старички перебросятся парой реплик, бумажная женщина прикрикнет на непослушного сына.
www.willkurtz.com

5 дизайнеров, которые превращают бумагу в произведения искусства-11

5 дизайнеров, которые превращают бумагу в произведения искусства-13

Японка Чи Хитотсуяма благодаря своему таланту исколесила полмира. Девушка получила диплом дизайнера в Токийском политехническом университете, после чего начала искать себя в архитектуре. Благодаря работам из бумаги дизайнер получил признание во всем мире. 
www.hitotsuyamastudio.com

5 дизайнеров, которые превращают бумагу в произведения искусства-16

Для развития таланта Су Блекуэл была изрезана впечатляющая библиотека, именно поэтому  она  —  завсегдатай букинистичеких магазинов. Дизайнер дарит книгам вторую жизнь, заставляя восхищаться не их содержанием, но и внешним видом.
www.sublackwell.co.uk

5 дизайнеров, которые превращают бумагу в произведения искусства-19

5 дизайнеров, которые превращают бумагу в произведения искусства-21

Фото на превью www.hitotsuyamastudio.com

# Декоративное искусство # калейдоскоп

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