«У яе канкурэнтаў на гэту ролю не было». Как Станюта сыграла бабушку в «Белых Росах»

Народная артистка! Станюта стреляла зрителю прямо в сердце – образы её героинь били наповал, сражали искренностью, казалось, так не играют! На роль Киселихи в самом кассовом фильме белорусского кино – «Белых Росах» – других кандидатов попросту не рассматривали.
Станюту утвердили без проб, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси».
Алексей Дударев, драматург, сценарист, председатель Белорусского союза театральных деятелей:
Калі гэта Галюня прыклыпала і каб яго татку не крыўдзілі, гэтую сваю Люську падараваць. Яна цябе дае, але, хутчэй за ўсё адчувае, што гэта яе крывіначка. Ад гэтага абалдуя, які ляжыць, якого яна адхвастала потым рамянём. Што, можа, раней ніколі не рабіла. У яе канкурэнтаў на гэту ролю не было.