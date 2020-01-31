«У яе канкурэнтаў на гэту ролю не было». Как Станюта сыграла бабушку в «Белых Росах»

Народная артистка! Станюта стреляла зрителю прямо в сердце – образы её героинь били наповал, сражали искренностью, казалось, так не играют! На роль Киселихи в самом кассовом фильме белорусского кино – «Белых Росах» – других кандидатов попросту не рассматривали.

Станюту утвердили без проб, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси».