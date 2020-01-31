«Оскар-2020». Какой фильм победит в номинации «Лучшая картина»?

Церемония вручения премии «Оскар» пройдет 9 февраля в Лос-Анджелесе. Сможет ли история о любви и сострадании снова взять главный приз премии или же в этом году главный приз заберет менее жизнерадостная картина? В 2019 году победу одержал комедийно-драматический фильм режиссера Питера Фаррелли «Зеленая Книга», который рассказывает о невероятной дружбе двух мужчин из разных слоев общества в Америке 60-ых, когда еще были сильны расовые предубеждения и царила сегрегация. Одним из главных соперников «Зеленой книги» являлась картина Альфонсо Куарона «Рома» – частично автобиографическая драма, затрагивающая вопросы классового неравенства и кризиса брачного института в Мексике. В этом году среди картин-номинантов преобладают более мрачные темы – психические заболевания, экономическое неравенство, реквием по мести. Эти кинокартины отличаются настроением своей развязки – не все из этих «темных» фильмов заканчиваются на грустной ноте. Издание Variety рассказывает о каждом из фильмов-номинантов. Кто претендует на статуэтку? «Джокер» рассказывает историю клоуна Артура Флека (в исполнении Хоакин Феникса), который пытается преуспеть на сцене в роли стендап-комика, но вместо этого погружается в пучины безумия на фоне массовых волнений в Готеме.

Фото: Warner Bros. Entertainment Inc.

Фильм корейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты» нашел отклик в сердцах множества зрителей за пределами Кореи. Эта история о бедной семье, которая пытается разбогатеть всеми способами, что приводит к смертельно опасным последствиям. Оба фильма уже получили свое признание: «Паразиты» являются лауреатом «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля, а «Джокер» стал обладателем «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля.

Фото: imdb.com

«Джокер» является третьим в истории фильмом, основанным на комиксах, который смог попасть в номинацию на главный приз. Картина хоть и является кассовым хитом, сумела собрать более миллиарда долларов в кинопрокате, но весьма противоречива и ей может не достаться большинство голосов членов киноакадемии. С другой же стороны, «Паразиты» имеют все шансы на успех и могут стать первым иностранным фильмом, завоевавшим главную награду «Оскара». Со дня своей премьеры на Каннском кинофестивале картина собрала множество восторженных отзывов и является фаворитом многих деятелей Голливуда. Всё, что нужно знать до церемонии. Самые популярные вопросы о премии «Оскар» (читать далее). Если обе картины окажутся слишком жестокими или покажутся неподходящими членам американской киноакадемии, они могут проголосовать за новую работу Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде», которая заканчивается на более положительной ноте. В фильме, который стал одой классическому Голливуду, снялись Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт, которые номинированы на «Лучшую мужскую роль» и «Лучшую мужскую роль второго плана». Картина уже выиграла премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая комедия или мюзикл», а также получила награду «Выбор критиков».

Фото: Sony Pictures Entertainment

Квентину Тарантино не удалось в этом году заполучить премию Гильдии режиссеров CША, главный приз ушел Сэму Мендесу, постановщику военной драмы «1917», но сбрасывать со счетов его не стоит – у работ Тарантино множество последователей среди академиков. История Мендеса о двух британских солдатах, выполняющих смертельно опасную миссию, завоевала премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм – драма» и получила 10 номинаций наравне с «Ирландцем» Мартина Скорсезе и «Однажды в... Голливуде». Больше номинаций получил только «Джокер» – 11. «1917» был снят и смонтирован таким образом, чтобы создать иллюзию съемки одним дублем. Картина не получила номинаций в актерской категории, но выиграла премию Гильдии продюсеров США (PGA), а Сэм Мендес получил награду от Гильдии режиссеров, которую последний раз он получал за работу над фильмом «Красота по-американски» 20 лет назад. В своей основе «1917» – это фильм про выживание.

Фото: Universal Pictures and Storyteller Distribution Co.

«Ирландец» – это невероятно захватывающий, но мрачный фильм, сюжет которого охватывает несколько десятилетий, а хронометраж ленты составляет более трех часов. Эта лента рассказывает историю о роковом знакомстве Фрэнка Ширана (в исполнении Роберта Де Ниро) с криминальным авторитетом Расселом Буфалино (Джо Пеши) и профсоюзным лидером Джимми Хоффа (Аль Пачино). В отличие от других картин-номинантов, кинолента не получила каких-либо значимых наград по ходу сезона и пока не ясно, является ли длительность фильма или его поддержка компанией Netflix сдерживающим фактором в этом вопросе. Что примечательно, Роберт Де Ниро не был номинирован в актерской категории, но Мартин Скорсезе получил номинацию в качестве режиссера.

Фото: Netflix

«Кролик Джоджо» – это антивоенная cатира, рассказывающая историю о мальчике и его маме, которая является членом движения сопротивления. Скарлетт Йоханссон, сыгравшая роль матери ребенка, номинирована на «Лучшую женскую роль второго плана». Режиссер картины Тайка Вайтити сыграл в этом фильме воображаемого друга мальчика – Адольфа Гитлера. Мнения критиков разнятся, но картина уже успела выиграть премию «Выбор зрителей» на кинофестивале в Торонто. В прошлом году эта премия досталась «Зеленой книге».

Фото: Twentieth Century Fox Film Corporation

В новой адаптации романа «Маленькие женщины» Греты Гервиг многие моменты были слишком сглажены, однако трудности, с которыми сестры Марч столкнулись во время Гражданской войны, были переданы на экране в полной мере. Гервиг получила множество хвалебных отзывов за работу, которая подарила новую жизнь роману Луизы Мэй Олкотт, опубликованному в далеком 1868 году, отметив, что этот рассказ является актуальным для женщин по сей день. Однако в ремейке есть ряд изменений в сюжете, которые могут заставить некоторых академиков отдать свои голоса за другой фильм.

Фото: Wilson Webb, CTMG

«Брачная история» Ноа Баумбака относится к тем тяжелым историям, которые пытаются вас эмоционально задеть. Картина показывает зрителю, насколько мучительным может быть развод для пары, которая все еще любит друг друга. Эскалация конфликта между супругами, борьба за право опеки над ребенком – эти проблемы поднимает фильм. Главные роли сыграли Скарлетт Йоханссон и Адам Драйвер.

Фото: Netflix

Картина «Ford против Ferrari» рассказывает основанную на реальных событиях историю о взаимоотношениях двух гонщиков, которые бросили вызов корпорациям в 1966 году. В фильм есть захватывающие сцены гонок и забавные диалоги персонажей Кристиана Бэйла и Мэтта Дэймона. Академиков может не смутить история, тесно связанная с двумя брендами, но шансов на победу у фильма не так много.